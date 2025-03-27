Приборкувачі сонця: ТОП-25 компаній-інсталяторів СЕС

Після блекаутів викликаних масованими російськими атаками на енергетичну інфраструктуру ринок зі встановлення СЕС в Україні виріс вдвічі, а кількість компаній, що надають такі послуги почала стрімко зростати . Новий вид діяльності почали освоювати компанії, які раніше займалися суміжною діяльністю, а також сотні дрібних підрядників.

Видання Delo.ua вперше дослідило ринок встановлення сонячних електростанцій в Україні. В рамках цього дослідження ми публікуємо рейтинг з 25 компаній, які встановлюють СЕС для домогосподарств та бізнесу. Цей ринок за прогнозами його учасників продовжить рости й у 2025, тож з високою ймовірністю кількість нових компаній-інсталяторів також може зрости.

Проте великий бізнес, який замовляє найбільш амбітні проєкти надає перевагу досвідченим гравцям, тож не дивно, що лідерами нашого рейтингу стали компанії які на ринку досить давно й встигли сформувати ім'я та портфоліо. Крім того, частина з українських EPC-контракторів окрім роботи на українському ринку активно освоює ринок ЄС та навіть будує масштабніші проєкти ніж в Україні.

Як ми формували рейтинг

Редакція Delo.ua опитала гравців ринку, серед яких були, як лідери індустрії, так і невеликі регіональні компанії. Загалом було опитано понад 50 компаній, які працюють майже в кожному з регіонів України. Як основний критерій нами були взяті загальні потужності сонячної генерації встановленої в Україні та за її межами у 2024 році. Частина компаній не надали нам своїх виробничих показників за минулий рік, тож, ми оцінювали їх за фінансовими показниками за минулий рік використовуючи відкриті дані Opendatabot.

1. SOLAR Steelconstruction

За 2024 рік компанія встановила в Україні та за її межами 295,81 МВт. Серед реалізованих проєктів — СЕС Jeziorko у Польщі потужністю 100 МВт.

За результатами 2024 року компанія отримала дохід у розмірі 1,927 млрд гривень, а прибуток склав 67,6 млн гривень.

Компанія була заснована у 2012 році, головний офіс знаходиться в Дніпрі, а загальна кількість працівників — 600 осіб.

2. ATMOSFERA

За минулий рік компанія ATMOSFERA побудувала в Україні 139,2 МВт встановленої потужності сонячних електростанцій загальною площею 532 тис. кв. м. Загалом з 2021 по 2023 рік ATMOSFERA збудувала в Україні 356 МВт сонячної генерації.

Чистий дохід компанії у 2024 році склав 540 млн гривень, а прибуток — 30,6 млн гривень.

Компанія працює з 2007 року та тривалий час позиціонувала себе, як один з найбільших імпортерів сонячних панелей в Україну, а власний напрямок зі встановлення СЕС "під ключ" відкрила відносно недавно.

Головний офіс компанії знаходиться у Києві, кількість працівників — 137 осіб.

3. Kness

Група компаній KNESS у 2024 році побудувала в Україні та закордоном майже 130 МВт встановленої потужності СЕС. Загальна площа реалізованих об’єктів складає — понад 93 гектари. За попередні роки група компаній KNESS реалізувала "під ключ" 1,2 ГВт сонячних електростанцій.

Наразі у відкритому доступі немає консолідованих фінансових показників компанії за минулий рік. Водночас за наявними даними, керуюча ТОВ "НЕСС Групп" у 2024 році отримала дохід у розмірі 139,9 млн гривень, а прибуток склав 175,6 млн гривень, ТОВ "НЕСС Енерджі" отримала дохід в 1,883 млрд гривень та прибуток у розмірі 34,8 млн гривень, ТОВ "НЕСС Дизайн" отримала дохід в 310 млн гривень, та прибуток в 20,6 млн гривень.

Компанія заснована у 2009 році, вона контролює низку дочірніх компаній, які займаються різними напрямками бізнесу в енергетиці: від виробництва енергетичного обладнання до девелопменту СЕС та ВЕС, а також трейдинг електроенергії. Головний офіс компанії розташований у Вінниці.

Загальна кількість працівників — понад 1000 осіб.

4. Unisolar

У 2024 році компанія збудувала СЕС в Україні та за її межами загальною потужністю 24,13 МВт (1,41 мВт в Україні та 22,72 мВт в країнах ЄС) та площею 119 тис. кв. м.

За результатами роботи у 2024 році компанія отримала чистий дохід у розмірі 38,3 млн гривень та прибуток — 2,3 млн гривень.

Компанія була заснована у 2009 році, головний офіс знаходиться в Києві, загальна кількість працівників — 50 осіб.

5. Промавтоматика Вінниця

У 2024 році компанія побудувала СЕС загальною потужністю 22 МВт с фокусом на будівництві невеликих та середніх станцій. Загалом у компанії понад тисяча реалізованих проєктів.

За результатами 2024 року компанія отримала чистий дохід у розмірі 713 млн гривень, а прибуток склав 97 млн гривень.

Компанія працює з 2007 року, головний офіс знаходиться у Вінниці, загальна кількість працівників — 454 особи. Крім будівництва СЕС компанія також виробляє власне енергообладнання. Серед відомої продукції "Промавтоматики" портативні зарядні пристрої для військових Bandera Power.

6. SUNSAY NRG

У 2024 році компанія побудувала в Україні СЕС загальною потужністю 12,5 МВт та площею 54 тис. кв. м.

За результатами 2024 року компанія отримала чистий дохід у розмірі 152,7 млн гривень та прибуток у розмірі 865 тис. гривень.

Компанія була заснована у 2018 році, головний офіс знаходиться у Києві, а загальна кількість працівників — 75 осіб.

7. EDS Ukraine

У 2024 році EDS Ukraine встановила СЕС загальною потужністю 12,1 МВт та площею 56 тис. кв. м. В планах на 2025 рік будівництво СЕС загальною потужністю 11,2 МВт. Всього з 2017 року компанія встановила 329,4 МВт сонячних потужностей на загальній площі 1,546 млн кв. м.

За минулий рік компанія отримала чистий дохід у розмірі 892,5 млн гривень, та 40,76 млн гривень прибутку.

EDS Ukraine — група компаній, які займаються проєктуванням будівництвом та експлуатацією об'єктів енергетики, виробництвом електрощитового обладнання. Крім того, підприємство займається будівництвом доріг та об'єктів нерухомості. Компанія була заснована у 2010 році, головний офіс розташований у Дніпрі, а загальна кількість працівників — понад 250 осіб.

8. Proso Energy

У 2024 році компанія побудувала в Україні СЕС потужністю 9 МВт, загалом від початку діяльності було встановлено 54 МВт.

У 2024 році компанія отримала чистий дохід у розмірі 86,5 млн гривень та прибуток у розмірі 6,3 млн гривень.

Компанія почала свою діяльність у 2015 році під брендом West Solar Technology, а згодом зробила ребрендинг та почала працювати як Proso Energy. Головний офіс компанії знаходиться у місті Ужгород Закарпатської області, загальна кількість працівників — 33 особи.

9. Helios Strategia

У 2024 році компанія Helios Strategia встановила в Україні 42 СЕС загальною потужністю 8,6 МВт та площею 3,8 Га. У 2025 році компанія планує закінчити будівництво СЕС загальною потужністю 19,97 МВт.

У 2024 році компанія отримала чистий дохід у розмірі 133,1 млн гривень та прибуток у розмірі 1,1 млн гривень.

Компанія була заснована у 2011 році, головний офіс знаходиться у Дніпрі. Загальна кількість працівників — 85 осіб.

10. Sanlarix

У 2024 році компанія встановила СЕС загальною потужністю 5,7 МВт та загальною площею 27 тис. кв. м.

За результатами 2024 року вона отримала чистий дохід у розмірі 39,2 млн гривень та прибуток 1,7 млн гривень.

Компанія була заснована наприкінці 2023 року, вона розташована в Стрийському районі Львівської області. На постійній основі в компанії працює 32 працівники.

11. ESS

У 2024 році компанія EnergoSave Systems побудувала СЕС сумарною потужністю 5 МВт загальною площею 6 млн кв. м.

За результатами 2024 року вона отримала чистий дохід у розмірі 10,3 млн гривень та прибуток 1,55 млн гривень.

Компанія почала свою роботу у 2014 році, її офіс знаходиться у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Загальна кількість працівників — 15 осіб.

12. Генерація

У 2024 році компанія побудувала СЕС загальною потужністю 4,5 МВт на загальній площі 22,3 тис. кв. м.

За результатами 2024 року компанія отримала чистий дохід у розмірі 31,5 млн гривень, а також прибуток у розмірі 739 тис. гривень.

Компанія була заснована у 2018 році, головний офіс знаходиться в Одесі, компанія також має представництво у Києві. Загальна кількість працівників — 35 осіб.

13. IQ Solar

У 2024 році компанія IQ Solar побудувала СЕС сумарною потужністю 4,5 МВт на загальній площі 20,45 тис. кв. м.

Дані щодо фінансових показників за останній рік у системі Opendatabot відсутні.

Під брендом IQ Solar працює ТОВ "Оптима Інжиніринг", яка почала свою діяльність у 2016 році. Головний офіс компанії знаходиться у Києві, загальна кількість працівників — 4 штатних та 37 залучених.

14. YASNO

Бренд YASNO (ТОВ "Д. СОЛЮШНС"), що входить до енергетичного холдинга ДТЕК є одним з найбільших постачальників електроенергії в Україні. Компанія відкрила напрям зі встановлення СЕС для населення та бізнесу влітку 2024. Загалом з жовтня 2024 по лютий 2025 було встановлено 3,9 МВт сонячних потужностей на загальній площі 17,3 тис. кв. м.

У 2024 році компанія отримала чистий дохід у розмірі 204,7 млн гривень, та збиток у розмірі 21,2 млн гривень.

Компанія почала роботу у 2019 році, її головний офіс компанії знаходиться у Києві, а загальна кількість працівників — понад 1200 осіб.

15. MYENERGO

У 2024 році загальна потужність побудованих СЕС склала 2,5 МВт, загальною площею 10,9 тис. кв. м. За період з 2016 по 2023 рік компанія побудувала СЕС загальною потужністю 12,5 МВт та площею 56,5 тис. кв. м.

Чистий дохід компанії у 2024 році склав 24,5 млн гривень, а прибуток — 2,1 млн гривень.

Компанія була заснована у 2016 році, офіс знаходиться в Броварах Київської області, загальна кількість працівників — 10 осіб.

16. ТОВ "КОМПУТЕРРА-СЕРВІС"

У 2024 році компанія встановила СЕС загальною потужністю 1,05 МВт загальною площею 4,2 тис. кв. м, у 2023 році компанія встановила СЕС загальною потужністю 550 кВт загальною площею 2,2 тис. кв. м.

За результатами 2024 року компанія отримала чистий дохід у розмірі 32,4 млн гривень, а прибуток склав 2 млн гривень.

ТОВ "КОМПУТЕРРА-СЕРВІС" створено у 2004 році, головний офіс знаходиться у місті Світловодськ Кіровоградської області. На постійній основі в компанії працює 14 працівників.

17. Теплодом

У 2024 році компанія збудувала в Україні СЕС загальною потужністю близько 1 МВт та площею 4,8 тис. кв. м.

За результатами 2024 року компанія отримала чистий дохід у розмірі 1,6 млн гривень, а прибуток склав 60 тис. гривень.

Головна компанія ТОВ "Теплодом.Нет.Юа" була заснована у 2017 році, головний офіс знаходиться у Харкові, на постійній основі в компанії працює 6 осіб.

18. Reneco

У 2024 році компанія встановила СЕС загальною потужністю 900 кВт, площею 3941 кв. м.

За результатами 2024 року компанія отримала чистий дохід у розмірі 3,3 млн гривень, а прибуток склав 53,6 тис. гривень.

Компанія була заснована у 2019 році та знаходиться в Одесі, загальна кількість працівників — 10 осіб.

19. 247 Energy

У 2024 році компанія встановила СЕС загальною потужністю 750 кВт та площею 3 тис. кв. м.

За результатами 2024 року компанія отримала чистий дохід у розмірі 27 млн гривень, а прибуток склав 2 млн гривень.

Під брендом 247 Energy працює ТОВ "Академ Інвест", компанія була заснована у 2021 році, її головний офіс знаходиться в Броварах Київської області. На постійній основі в компанії працює 4 працівники.

20. Лідер Енерджі Україна

За 2024 рік компанія побудувала СЕС загальною потужністю 459 кВт та загальною площею 2162 кв. м. У відкритих джерелах немає даних щодо чистого доходу компанії за 2024 рік, а збиток склав 700 гривень.

Компанія була заснована у 2017 році, головний офіс знаходиться у Харкові.

21. EsCore

У 2024 році компанія встановила СЕС загальною потужністю 332 кВт та загальною площею 1,1 тис. кв. м.

За результатами 2024 року вона отримала чистий дохід у розмірі 740 тис. гривень та збиток 286 тис. гривень.

Компанія була заснована у 2020 році, в Одесі. На постійній основі в компанії працює 11 працівників.

22. НВП "Енерго Плюс"

У 2024 році компанія встановила сумарно СЕС потужністю 152 кВт загальною площею 690 кв. м.

За результатами 2024 року вона отримала чистий дохід у розмірі 1,247 млрд гривень та прибуток 57,3 млн гривень.

"Науково-виробниче підприємство "Енергоплюс" є виробником енергетичних пристроїв, таких як трансформатори та інвертори. Підприємство було засноване у 2013 році, виробничі потужності знаходяться у місті Кременчук Полтавської області. Загальна кількість працівників — 338 осіб.

23. Екосвіт Солар

Компанія не надала виробничих результатів за 2024 рік, зазначивши що від початку діяльності її фахівці розробили та ввели в експлуатацію 981 СЕС для приватних домогосподарств та 10 об'єктів для юридичних осіб.

За результатами 2024 року вона отримала чистий дохід у розмірі 40,4 млн гривень та прибуток 1,9 млн гривень.

Компанія працює з 2017 року. Вона складається з групи юридичних осіб головним з яких є ТОВ "Фондас". Загальна кількість працівників — 30 осіб.

24. Teslaenergo

В компанії не надали даних щодо виробничих показників за 2024 рік, проте зауважили, що з 2017 по 2024 рік включно збудували 125 МВт СЕС на площі 156,3 Га.

У 2024 році компанія отримала чистий дохід у розмірі 19,541 млн гривень, а чистий прибуток компанії склав 816 тис. гривень.

Компанія була заснована у 2012 році, головний офіс знаходиться в Житомирі, кількість працівників — 15 осіб, а під час активного будівництва СЕС вона може зрости до 100 осіб.

25. Avenston

В компанії не надали виробничих даних за 2024 рік, проте зауважили, що від початку діяльності збудували СЕС сумарною потужністю понад 610 МВт.

За результатами 2024 року компанія отримала чистий дохід у розмірі 19 млн гривень та прибуток у розмірі 1,5 млн гривень.

Діяльність компанії в галузі сонячної енергетики розпочалася у 2010 році під брендом SolarUA, а діюча юридична особа ТОВ "Авенстон" та бренд Avenston були зареєстровані у 2018 році. Головний офіс компанії знаходиться у Києві, а загальна кількість працівників — 12 штатних та 10 на аутсорсі.