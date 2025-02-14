В Украине выгоднее импортировать промышленные аккумуляторы энергии, чем производить их, — Сергей Шакалов, KNESS

До начала полномасштабной войны группа компаний KNESS являлась одним из лидеров на рынке строительства солнечных электростанций. После того, как "зеленый" тариф перестал работать, компания начала строить СЭС в Литве и Польше, а также сосредоточилась на других бизнес-моделях. Сейчас KNESS активно строит ветровые установки и осваивает сегмент применения промышленных накопителей электроэнергии. Основатель и генеральный директор группы компаний KNESS Сергей Шакалов рассказал Delo.ua о том, как может развиваться рынок промышленных накопителей электроэнергии в Украине и каков его потенциал как компания строит СЭС за рубежом, а также почему импортеры энергооборудования в Украине находятся в лучших условиях, чем его производители.

Об участии в тендерах "Укрэнерго"

В августе вы выиграли специальные аукционы "Укрэнерго" на закупку услуг по балансировке энергосистемы и вспомогательных услуг. По условиям тендеров вы должны построить мощности до октября 2025 года. Как продвигается строительство и успеете ли вы закончить его к началу запланированного срока?

— Все проекты идут по графику. Поэтому, если не будет форс-мажоров, а мы должны учитывать существующие риски, то ничего не мешает завершить весь пул наших проектов до конца 2025 года.

Общеизвестна история с "зеленым" тарифом, после которой инвесторы во ВИЭ чувствуют себя обманутыми. Вы не боитесь, что история может повториться и по этому контракту также могут сформироваться большие долги, которые государство будет потом долго гасить?

— Модель финансирования "зеленого" тарифа и модель финансирования вспомогательных услуг совершенно разные. "Зеленый" тариф компенсировался по тарифу на передачу оператора системы передачи. В какой-то момент, маховик строительства "зеленой" генерации раскрутился так сильно, что стейкхолдеры фактически потеряли контроль над этим масштабированием, но и другой действенный механизм развития восстановительной генерации своевременно предложен не был. Вместе с тем, ретроспективный пересмотр условий поддержки тех участников рынка, которые уже реализовали свои проекты в области ВИЭ, перечеркнул их планы по дальнейшим инвестициям в энергетическую отрасль.

Отсюда другой вопрос, возникающий у многих: может ли история повториться?

Здесь мы комплексно оценили возможные риски постоянства бизнес-модели предоставления вспомогательных услуг оператору системы передачи.

Если говорить об уровне оплат на рынке вспомогательных услуг, то обращались к оператору системы передачи с официальным запросом и получили ответ, что за последние 4 года (в период с 2021 по 2024 год) задержки в оплате были не более 3 месяцев, которые были связаны с началом полномасштабного вторжения. Пока оператор системы передачи стабильно выполняет обязательства перед участниками рынка и не только. Также отмечу, что источником покрытия расходов на закупку вспомогательных услуг является тариф на услуги диспетчерского управления. Именно профицитность этого тарифа позволяет распределять средства, например, на покрытие задолженности на балансирующем рынке.

Что касается спроса услуг на предоставление резервов по первичному и вторичному регулированию частоты, замечу, что оператор системы передачи помимо договорных обязательств перед победителями специальных аукционов, имеет обязательство, как участник ENTSO-E, по обеспечению определенного объема указанных резервов в ОЭС Украины.

Учитывая эти два аспекта, мы считаем, что бизнес-модель устойчива с точки зрения обеспечения высокого уровня взаиморасчетов и необходимости самих услуг.

Офис KNESS в Виннице. Фото: пресс-служба компании

У вас есть план "B" на случай, если все же история с зеленым тарифом повторится?

— Конечно, он есть. Весь наш опыт работы в Украине требует от любой деятельности не только плана "А", но и планы "В" и "С". Battery energy storage — это универсальный инструмент, который может быть использован для разных бизнес-моделей. Вопрос здесь скорее в ожидаемой доходности, а не в том сработает ли проект или нет. У нас наработано несколько бизнес-моделей. Но чтобы не вводить в заблуждение читателей, мы фокусируемся на плане "А" — выполнение наших договорных обязательств и предоставление вспомогательных услуг для оператора системы передачи.

Каков запланированный объем инвестиций и эти проекты и какие сроки окупаемости?

— Инвестиции — это коммерческая тайна. Но мы ожидаем окупаемость проектов в срок до пяти лет.

О создании украинского рынка промышленных накопителей

Видите ли Вы предпосылки для развития сегмента промышленных накопителей, если вынести вне скобки инициативы "Укрэнерго"? Ваши коллеги, которые тоже участвовали в тендерах, рассказывали, что рассматривают возможность накапливать электроэнергию в то время, когда она самая дешевая и продавать во время пиков потребления.

— Есть несколько бизнес-моделей для Battery energy storage , которые, по нашему мнению, имеют значительную доходность. Сюда можно отнести и перенос электроэнергии во времени. Это очень интеллектуальная история, где есть много технических нюансов. Также следует учитывать, что энергетический бизнес функционирует по рыночным принципам. Следует научиться прогнозировать цены и объемы электроэнергии, а также влияние на общий баланс, влияющий на цену. Здесь необходимы достаточно глубокие расчеты и понимание рынка.

А опыта ни у кого нет, он будет нарабатываться в течение этого и последующих лет. Сейчас есть условные гипотезы. Поэтому эффективность всех этих бизнес-моделей более теоретическая чем практическая и первый практический опыт в который можно будет верить появится не раньше середины-конца 2026 года. А использование Battery energy storage для предоставления вспомогательных услуг "Укрэнерго" уменьшает риски общерыночных операций и в то же время позволяет накопить необходимый опыт, наработать модели и обучить персонал.

Монтаж солнечной электростанции. Фото: пресс-служба компании

Вы говорите опыта никто не имеет. А как насчет США или Австралии, где начиналось использование промышленных накопителей в энергетике?

— Их опыт может быть использован, но он не может быть скопирован. Все-таки у нас разные энергосистемы. Они по-разному скомпонованы и сбалансированы. Это разные рынки с разным ценообразованием. И модель, которая будет работать в Украине, в Латвии будет совсем другой. К примеру, в Украине нет отрицательных цен на электроэнергию, а в Европе они существуют и оказывают существенное влияние на рынок. И таких отличных параметров много, даже если не затрагивать разную регуляторную базу в Украине и ЕС.

Ваша компания одна из первых в Украине начала развивать Battery energy storage. Сколько вы инвестировали в это направление с 2020 года? Сколько планируете инвестировать в 2025 году? По вашим оценкам, каковы сроки возврата этих инвестиций?

— В разработку и получение соответствующей экспертизы было инвестировано более трех миллионов долларов. Сейчас мы уже готовы к полноценным инвестициям в эти сегменты рынка. В этом году мы планируем в этот сегмент инвестировать не менее $20 млн с привлечением своего и банковского финансирования и также рассчитываем привлечь не меньшую сумму от партнеров. Конечно, здесь могут быть существенные отклонения, учитывая турбулентность в которой находится Украина и весь мир.

Каков потенциал украинского рынка для внедрения Battery energy storage?

— Мы ожидаем, что рынок составит не менее 10 ГВтч. Может ли эта цифра быть больше? Да. Дело в том, что батареи лучше применять при распределенной непостоянной генерации, такой как солнечные и ветровые электростанции. Соответственно чем больше будет установлено такое поколение, тем больше будет потребность в промышленных накопителях электроэнергии. Я считаю, что количество СЭС и ВЭС, которые будут построены в Украине за следующие 3-5 лет, будет существенным. Через 5 лет цифра в 6 ГВт никого не будет шокировать.

О планах на 2025 и развитие СЭС в Украине

Какие проекты вы планируете реализовать в этом году в Украине?

— Главный фокус компании сейчас на Battery energy storage и девелопменте ветропарков. Есть еще несколько бизнес-моделей, которые мы активно развиваем. Это строительство солнечных электростанций, в том числе по бизнес-модели активного потребителя, а также новая бизнес-модель агрегатора на рынке электроэнергии. При этом мы продолжаем развивать направления комплексного обслуживания объектов электроэнергетики, балансирующую группу и другие продукты и услуги. Кроме того, достаточно много фокуса сейчас тратится на подписание соглашений с поставщиками ветровых турбин и накопителей.

Девелопмент ветровых станций сейчас интереснее строительства СЭС?

— В настоящее время энергосистема Украины требует больше ветровых электростанций, чем солнечных. Потому мы больше концентрируемся на проектах ветра. Солнце также имеет свой сегмент, который еще не исчерпан, но именно ветровая генерация дает наибольшее положительное влияние на энергосистему с точки зрения генерации.

СЭС на крыше производственного цеха KNESS. Фото: пресс-служба компании

В 2017-2018 году вы были в топе инсталляторов СЭС. Сейчас рынок трансформировался и начался новый бум строительства для компенсации потребления. Как вы оценили бы свою долю в этом сегменте?

— Этот сегмент рынка невозможно рассчитать. Возьмем электростанции, которые монтируют на крышах домов. Они могут быть построены непосредственно для собственного потребления и о них никто не знает, кроме владельца. Но они оказывают огромное влияние на рынок, который никто не может просчитать. Это влияние очень существенно с точки зрения формирования тарифов на транспортировку электрической энергии и, по моему мнению, недооценено и мало дискутируется в профильной энергетической среде. В перспективе мы можем получить сотни тысяч домохозяйств и тысячи предприятий, которые потребляют меньше и никто не сможет объяснить почему. Без налаживания процесса ведения реестра таких реализуемых проектов будет увеличиваться погрешность прогнозирования общего потребления электроэнергии.

Есть другая модель, которая называется "активный потребитель", где также целью является компенсация потребления, но здесь электростанция или установка хранения энергии регистрируется и о ней все знают. Мы производим и строительство крышных солнечных электростанций и установок хранения энергии для промышленных предприятий. Это также одно из наших направлений деятельности, но мы работаем фокусно в сегменте B2B.

Какие мощности СЭС вы построили для бизнеса за 2024 год?

— В общей сложности более 100 МВт.

О производстве солнечных панелей и батарей

Вы создали свою Battery energy storage мощностью 1 МВт. Почти все программное обеспечение и половина комплектующих были украинскими. Эта установка сейчас в единственном экземпляре?

— В настоящее время мы изготовили 10 МВт установок хранения энергии контейнерного типа, которые уже установлены на объекте. И сейчас на этапе тестирования и ввода в эксплуатацию с последующей сертификацией. Этот процесс длительный. Когда мы его пройдем и оборудование начнет работать в сети, мы об этом сообщим.

Линия сбора металлоконструкций на заводе KNESS. Фото: пресс-служба компании

У вас есть планы серийного производства батарей?

— Имеющиеся предпосылки для развития производства установок хранения энергии в Украине, по моему мнению, пока не привлекательны. В мире работают мощные вертикально-интегрированные производители подобного оборудования, привлекшие миллиардные инвестиции в развитие. Сейчас у украинского производителя нет подобных возможностей. Накопленная нами за последние четыре года экспертиза уникальна для Украины и имеет потенциал к капитализации. Мы продолжаем развивать свои компетенции и рассматривать масштабирование производства, если будут созданы необходимые предпосылки. Это, в частности, льготное кредитование, финансирование, государственные компенсаторные механизмы, то есть те инструменты, которые применяют другие страны. В то же время, следует понимать, что глобальный тренд — это вертикально-интегрированные производства гигаваттного масштаба.

Наши установки хранения энергии достаточно инновационны, там использованы решения с которыми мы не встречались в аналогичных системах. Поэтому сейчас рассматриваем это как получение опыта на базе которого мы планируем создать уже системные серийные продукты. Но ввиду их конкурентоспособности.

Раньше на вашем заводе в Виннице вы производили солнечные панели, сейчас вы этого не делаете. Почему? Вы могли бы возобновить производство?

— В 2018 году был принят закон, освобождавший импортные солнечные панели от уплаты НДС, в то время как национальные производители продолжали платить этот налог. После отмены льготы на НДС одновременно состоялся ретроспективный пересмотр поддержки производителей ВИЭ, что привело к приостановке развития солнечной энергетики. Время, необходимое для наращивания производства, было катастрофически утрачено, тогда как в мире произошел значительный прорыв в технологиях производства солнечных панелей, и мы уже не могли конкурировать с другими производителями. Поэтому нужно полностью менять производственное оборудование под новые технологии. Потому мы и приостановили производство. А дальше полномасштабное вторжение.

Можем ли мы возобновить производство? Технически да. Для этого необходимо закупить новое оборудование и сделать новые счета. Но вопрос зачем? Вряд ли в нынешних условиях это производство сможет конкурировать с гигаваттными производителями Китая.

Есть ли у вас в планах расширения номенклатуры производства?

— В настоящее время наш завод производит металлоконструкции для строительства солнечных электростанций. Эта продукция в том числе идет на экспорт. Также производим низковольтное оборудование для СЭС. Планируем ли расширять номенклатуру производства? В этом году не планируем. В будущем готовы рассматривать такую возможность. Так что, конечно, будем смотреть. Мир быстро меняется.