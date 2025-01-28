Отключений в 2025 году не станет меньше, их будет больше, — Игорь Тынный, УАВЭ

Игорь Тинный — серийный предприниматель, владеющий бизнесами в разных сферах: от энергетики и мусоропереработки до ресторанов и недвижимости. Однако большую часть его портфеля все же составляют активы во ВИЭ. Среди них — компания "Гидроэнергоивест-Акванова", а также СЭС и биостанции. В интервью Тинный рассказал Delo.ua об основных препятствиях, стоящих на пути развития распределенной генерации, взаимоотношениях бизнеса и государства, а также почему Украина малоперспективна для развития малой гидроэнергетики.

О проблемах распределенной генерации и длительности отключений

О распределенной генерации говорили уже после первых массированных атак на энергетическую инфраструктуру в 2022 году, но активно строить ее начали только в прошлом году. Как Вы считаете, почему перестройка началась с такой задержкой?

— Я думаю, это преступная халатность, что сейчас мы начинаем делать то, что должны были делать еще в самом начале, на вести 2022 года. Этому должна быть какая-то политическая оценка. Министерство энергетики давно превратилось в Министерство атома и тянет нас в ненужную и коррупционную достройку двух энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Все давно говорят, что нам нужно строить небольшие объекты, на которые россиянам попросту не выгодно будет тратить дорогие ракеты. Никто же не будет уничтожать ракетами маленькую солнечную или газовую электростанцию, которая стоит втрое дешевле самой ракеты. Это экономически нецелесообразно, а дроны наши ПВО уже научились сбивать.

Но за последний год были в основном лозунги и голословные заявления. Ситуацию с так называемым "гигаватом Зеленского" прекрасно иллюстрирует ответ "Укрэнерго" на запрос нардепа Железняка, относительно того, сколько нового поколения было присоединено за 2024 год. Суммарно выходит 133 МВт вместо 1 ГВт. Но и эти мощности не заслуга Министерства энергетики. Все, что сделало Минэнерго, присоединило к сети несколько турбин, которые нам подарили американцы.

Но есть много новостей, что бизнес активно устанавливает собственную генерацию. Почему тогда за год установлено так мало?

— Очень часто бизнес, который сейчас отключается от потребления электрической энергии, пытается заместить потребление из сети, установив у себя газопоршневые или газотурбинные установки. Но они работают в режиме энергоострова и никак не касаются объединенной энергосистемы. Это как будто вы у себя дома поставили батарейку или генератор возле офиса и когда вас отключат вы будете иметь резервное питание.

Тем не менее стоит отметить, что недавно "Укрэнерго" объявило конкурс на строительство генерирующих мощностей до конца 2027 года с частичной компенсацией стоимости строительства. Правильное решение, возможно, я тоже приму участие в этом конкурсе. Но это нужно было делать весной 2022 года, а не зимой 2025 года.

Если исходить из того, что война продолжится в текущем формате по крайней мере до конца года, можно ли рассчитывать на то, что энергосистема станет более устойчивой. Есть ли у вас прогноз по дефициту и отключениям на этот год?

— Я считаю, что война будет продолжаться еще много лет. Она не прекратится ни в этом году, ни в следующем. Так что никаких причин почему отключений должно быть меньше я не вижу. Они станут более продолжительными.

Будущие отключения могут быть, на уровне прошлого года, только при двух условиях. Если из страны еще уедет еще больше людей и прекратит работать еще больше бизнеса, что существенно снизит потребление. И если лето будет не столь жаркое, а зима не такая холодная, что тоже даст определенную экономию.

Кроме того, с тех пор, как возникла биржа, появилась экономика ожиданий. Люди реагируют не на то, что уже произошло, а на то, что по их мнению должно произойти. Так что если энергосистема будет демонстрировать свою устойчивость, россияне увидят, что бить по ней неэффективно, они сосредоточатся на чем-то другом. Если энергосистема будет работать хуже, россияне будут бить по ней сильнее.

О проектах в биоэнергетике и взаимоотношениях бизнеса и государства

На энергетической панели GET Business Festival 2024 вы говорили, что сейчас Украина игнорирует сектор переработки аграрных отходов. В то же время у нас в прошлом году было построено семь биометановых заводов, и есть данные по строительству еще десяти проектов. В общей сложности в стране около 80 биогазовых заводов. Вы считаете, что этого недостаточно?

— Конечно, недостаточно. У меня есть партнеры в Пьемонте на севере Италии. Это густонаселенный регион с развитой аграрной отраслью и там много хозяйств, производящих сыры. Так там из коровьего помета, стеблей кукурузы и других отходов производят 1 ГВт электроэнергии.

Сравним это с количеством угодий в Украине. Мы в самом начале большой большой работы. Украина аграрная страна, но на всю страну таких проектов очень мало. Отходы эффективно перерабатывают несколько групп компаний. Новых проектов также мало: всего один на 50, которые можно было бы реализовать.

Что, по Вашему мнению, нужно, чтобы масштабировать такие проекты?

— Во-первых, нужно доступное финансирование, во-вторых, ликвидность рынка, в-третьих, упростить разрешительные процедуры.

Начнём с финансирования. Если я хочу взять кредит в гривне, он обойдется мне минимум в 18% годовых. У нас есть программа "5-7-9", но она очень ограничена, по этой программе дают до 150 млн. гривен, это более 3 млн. долларов, а компенсация процентов на одного предпринимателя ограничена суммой в 200 тыс. грн. евро. Иными словами, вы берете кредит на 3 млн долларов под 18-20% годовых, из них вам первые семь месяцев компенсирует государство, а дальше вы должны платить проценты в полном объеме. Я не думаю, что на таких условиях можно построить завод или электростанцию. Финансирование для крупных проектов должно быть дешевле и длиннее.

Второй вопрос – ликвидность продажи. Мы могли бы кредитоваться за границей, если бы продавали энергию на свободном рынке, и нас постоянно не грабило государство. Тот факт, что ранее кинули "зеленых" инвесторов, будет иметь последствия в течение многих лет. Кроме того, есть большое влияние государственных компаний на ценообразование. Если у бизнеса будет источник финансирования и рыночные цены на которые не влияет государство, бизнес сам построит все, что нужно.

Вы еще упоминали разрешительные процедуры…

– Да. Было правильное решение в прошлом году, позволяющее упростить изменения целевого назначения земли за пределами населенных пунктов. А городской черте процедуры остались прежними, поэтому даже небольшой проект реализовать очень непросто. Мы в прошлом году получали разрешение на установку накопителей Battery storage, для этого потребовался участок 8-10 соток земли. И чтобы уговорить местных депутатов изменить целевое назначение этого участка из промышленности на энергетику, понадобилось 4 сессии. А эту функцию во время войны должна выполнять местная военно-гражданская администрация.

Еще один пример – возмещение НДС. Одно время это было в нормальном режиме, а сейчас сплошная коррупция и откатные схемы. Также в прошлом году для производителей ВИЭ упразднили кассовый метод расчета налога на прибыль. Хотя ГП "Гарантированный покупатель" и "Укрэнерго" не доплачивают нам 30% за электроэнергию, налоговые обязательства у нас возникают относительно сгенерированной энергии, а не оплаты за нее. Это означает, что у нас ежемесячно вымывают не 18-20% налогов как должно быть, а 25-27%.

Насколько остро стоит проблема дефицита кадров в "зеленой энергетике"?

— Людей, которые работают в ВИЭ в Минэнерго, вообще не считают энергетиками. подтвердили критичность До этого решения не могли забронировать даже 50% людей и их уже забрали в ВСУ.

Я понимаю, что нужно воевать и почему ТЦК претендует на единственного электрика в отдельной деревне. Может, в этом селе осталось всего пятеро или шесть мужчин вот и им хочется найти достойного кандидата. Но с другой стороны, где я в том селе найду себе электрика для малой ГЭС? Его уже нет. Минэнерго очень долго сознательно затягивало этот процесс и сотни компаний мелкого поколения из-за этого пострадали.

Мы почти потеряли потенциал проектирования новых объектов, потому что рядового электрика на рынке еще можно найти, а вот инженера, который может построить новый объект гораздо сложнее.

О тарифах для населения и прайскепах

Видите ли Вы предпосылки для изменения тарифов для населения в 2024 году, учитывая, что их дважды пересматривали в предыдущие годы?

— Тариф для населения в Украине никогда не был справедливым. Люди не осознают, что то, что они не доплачивают за электроэнергию дома без их согласия, будет изъято из их налогов и все равно будет неэффективным. А власти упорно не хотят пересматривать тарифы на электроэнергию для населения. Это так же позорно, как история с раздачей тысячи гривен в конце прошлого года.

Тариф на электрическую энергию для населения в Украине еще до войны должен быть 10 грн/кВт·ч, а сейчас у нас 4 грн/кВт·ч и все кричат, что его не нужно поднимать. При этом для менее богатых граждан должна быть денежная компенсация. А тариф для бизнеса должен быть ниже тарифов для населения на 40%, потому что там разные потери в сетях и разные расходы на биллинг. К тому же в законе о рынке электрической энергии сказано, что устанавливать тарифы на экономически нецелесообразном уровне запрещено.

Вы ранее не раз заявляли, что прайс-кэпы на рынке электроэнергии сдерживают развитие разветвленной генерации. Скажите, какими по Вашему мнению должны быть ценовые ограничения, чтобы рынок мог развиваться?

– А зачем вообще существуют прайс-кэпы? Их вводят, чтобы не было искажений или манипуляций на рынке, математических погрешностей при торговле и чтобы защитить потребителей от сговоров на рынке.

А теперь посмотрим, какой объем электроэнергии в Украине производится государственными компаниями. Это примерно 60%. Экспорт и импорт электроэнергии вообще государственная монополия, потому что государство контролирует межгосударственные сечения. Государство также полностью контролирует сети высокого напряжения, половину облэнерго и владеет собственным трейдером. Поэтому государство как крупнейший игрок на рынке электроэнергии влияет на ценообразование и само себе устанавливает прайс-кэпы, чтобы не злоупотреблять на этом рынке.

Мы стали энергодефицитной страной, и нам нужно импортировать электроэнергию. Время от времени рыночная цена у соседей выше наших ограничений. И бизнес был бы рад, чтобы его не отключали от электроэнергии приобрести эту электроэнергию подороже, но не может.

О бизнесе по переработке мусора и гидроэнергетике

До полномасштабной войны вы анонсировали строительство крупного мусороперерабатывающего завода в Киеве, который должен перерабатывать 450-600 тыс. тонн отходов в год. Скажите не отказались ли Вы от этих планов?

— Если коротко, то сложно найти финансирование. В Украине такие крупные проекты самостоятельно профинансировать невозможно, нужно брать ссуду в МФО, или искать партнеров. Я планировал реализовать это совместно с французской компанией Veolia, но из-за войны они поставили это на паузу.

Мы сейчас рассматриваем строительство меньшего предприятия, сейчас делаем для этого определенные шаги. Надо с чего начинать.

Ваша компания "Гидроэнергоивест-Акванова" владеет 35 частными ГЭС общей мощностью 45,2 МВт.

— Перспектив для гидроэнергетики очень мало. Мы равнинная страна и у нас нет высоких гор с ледовыми шапками, как, например, Альпы. Карпаты — это невысокие горы. Поэтому я прекратил строительство таких объектов. Конечно, в Украине можно строить до 10 МВт таких мощностей в год, но это точно не масштабируемый крупный бизнес на будущее.

В 2023 году вы заявляли, что уже несколько лет делите бизнес с Юлией Левочкиной. В реестрах указано что вы до сих пор являетесь партнерами? Когда планируете завершить распределение бизнеса?

— Мы еще три года назад подписали между собой уже соглашение о будущем разделе. Главная проблема получить согласие от банков, где мы кредитовались, потому что в соглашении прописано, что мы делим не только активы, но и пассивы. В Украине в последнее время вообще сложно: сейчас реестры не работают из-за атаки россиян.

Но соглашение подписано. Я не могу комментировать то, что еще не произошло, но процессы продолжаются так долго не из-за желаний сторон. Разделение завершится и вы увидите это в реестре.