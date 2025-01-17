Из анонсированного Зеленским гигавата генерации электроэнергии построили лишь около одной десятой части – документ

Из обещанного президентом Владимиром Зеленским гигаватта маневренной генерации электроэнергии удалось построить чуть больше одной десятой части – 133 МВт.

Об этом сообщило "Укрэнерго" в ответ на запрос народного депутата Ярослава Железняка, опубликованного в своем телеграмм-канале.

"Ставим точку в вопросе "а как там гигават Зеленского?". ️Коротко – даже четверти не построили. Напомню, Минэнерго несколько раз заявляло, что они задачу эту выполнили (в Офис тоже так докладывали)... И вот официальный ответ "Укрэнерго" (все подключения идут через него), что никакого гигаватта даже близко нет. от этого", – заметил нардеп.

В ответе "Укрэнерго" отмечено, что на конец 2024 года суммарная установленная мощность введенных в эксплуатацию объектов распределенной газовой генерации составляет 167,52 МВт. Из них в 2024 году было введено 14 генерирующих установок общей мощностью 32,7 МВт.

В эти объемы не входит распределенная газовая генерация, которая подключена непосредственно к внутренним сетям потребителей и обеспечивает исключительно их потребление и не выдает мощность в энергосистему Украины.

"Гигават Зеленского"

Напомним, на конференции Ukraine Recovery Conference 2024, проходившей в июне в Берлине, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет построить с помощью партнеров до 1 ГВт маневренной генерации до конца текущего года. Это обещание назвали "Гигават Зеленского".

В сентябре бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что из "Гигавата Зеленского" в Украине построено всего около 60 МВт.

Позже в Минэнерго заявили, что Украина получит оборудование, которое обеспечит дополнительные мощности и реализует программу развития 1 ГВт распределенной генерации до конца года.

"Не все поступившее в страну оборудование энергетики технически успеют подключить к сетям, однако в планах до конца года установить не менее 1 ГВт", — отмечали в ведомстве.