З анонсованого Зеленським гігавата генерації електроенергії збудували лише близько однієї десятої частини - документ

З обіцяного президентом Володимиром Зеленським гігавата маневреної генерації електроенергії вдалося побудувати трохи більше однієї десятої частини – 133 МВт.

Про це повідомило "Укренерго" у відповідь на запит народного депутата Ярослава Железняка, який той опублікував у своєму телеграм-каналі.

"Ставимо крапку в питання "а як там гігават Зеленського?". ️Коротко – навіть чверті не збудували. Нагадаю, Міненерго декілька разів заявляло, що вони задачу цю виконали (в Офіс теж так доповідали)... І ось офіційна відповідь "Укренерго" (всі підключення йдуть через нього), що ніякого гігават навіть близько немає. Навіть половини. Виходить 13% від цього", – зауважив нардеп.

У відповіді "Укренерго" зазначено, що на кінець 2024 року сумарна встановлена ​​потужність введених в експлуатацію об'єктів розподіленої газової генерації становить 167,52 МВт. З них у 2024 році було запроваджено 14 генеруючих установок загальною потужністю 32,7 МВТ.

До цих обсягів не входить розподілена газова генерація, яка підключена безпосередньо до внутрішніх мереж споживачів і забезпечує виключно їх споживання та не видає потужність в енергосистему України.

"Гігават Зеленськогo"

Нагадаємо, на конференції Ukraine Recovery Conference 2024, яка проходила у червні в Берліні, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче побудувати за допомогою партнерів до 1 ГВт маневреної генерації до кінця поточного року. Цю обіцянку назвали "Гігават Зеленського".

У вересні колишній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що з "Гігавату Зеленського" в Україні збудовано лише близько 60 МВт.

Пізніше в Міненерго заявили, що Україна отримає обладнання, що забезпечить додаткові потужності і реалізує програму розбудови 1 ГВт розподіленої генерації до кінця року.

"Не все обладнання, що надійде до країни, енергетики технічно встигнуть підключити до мереж, однак у планах до кінця року встановити не менше 1 ГВт", - наголошували у відомстві.