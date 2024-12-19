ЕКУ та громади створили проєктний офіс для розвитку децентралізованої генерації

Державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України", Асоціація "СІГРЕ – Україна" та Асоціація малих міст України (АММУ) домовились про створення проєктного офісу на базі якого представники муніципалітетів зможуть отримати весь комплекс необхідних послуг щодо розвитку нових енергетичних потужностей — від формування проєктної ідеї до супроводу комерційної діяльності в енергоринку. Відповідний меморандум сторони підписали 19 грудня.

"У межах співпраці ЕКУ, як Оператор розподіленої генерації, надаватиме громадам комплексні консультаційні послуги на всіх етапах планування і реалізації енергетичних проєктів. Це включатиме вибір технічних рішень, створення економічних моделей та підтримку в отриманні необхідних дозволів. Мало того, ми запускаємо одну з перших агрегованих груп в Україні, здатну взяти на себе з операційне та комерційне управління об'єктами розподіленої генерації, що включає планування навантаження, диспетчеризацію, купівлю та продаж електроенергії, оптимізацію небалансів. Таким чином, з одного боку, ми прагнемо зробити свій внесок у підвищення надійності енергосистеми, а з іншого — створити економічний ефект" — зазначив генеральний директор ЕКУ Віталій Бутенко.

Підписанти меморандуму зазначають, що громади відіграють важливу роль у створенні нових енергетичних потужностей для безперебійної роботи критичної інфраструктури та забезпечення життєво необхідних послуг для людей. Водночас, щоб ефективно розвивати розподілену генерацію, громади потребують професійної підтримки, адже зазвичай не мають потрібного профільного досвіду, експертизи та ресурсів.

"Взаємодія із громадами в межах Проєктного офісу відбуватиметься на базі створеної АММУ платформи «Супермаркет Рішень для громад», якою користується понад 13 тисяч резидентів – працівників муніципалітетів. У межах проєкту «Посилення енергетичної стійкості громад» за підтримки РНБО нам вдалось активізувати підготовку критичної інфраструктури до можливих перебоїв зі світлом та процеси розподіленої генерації. За результатами цього проєкту в "Супермаркеті рішень для громад" відбулось 63 зустрічі, в яких взяло участь 417 громад. Ця робота триває і не зупиняється ні на мить", — зазначив Павло Козирєв, голова Асоціації малих міст України.

"Гігават Зеленськогo"

Нагадаємо, на конференції Ukraine Recovery Conference 2024, яка проходила у червні в Берліні, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче побудувати за допомогою партнерів до 1 ГВт маневреної генерації до кінця поточного року. Цю обіцянку назвали "Гігават Зеленського".

У вересні колишній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що з "Гігавату Зеленського" в Україні збудовано лише близько 60 МВт.

Пізніше в Міненерго заявили, що Україна отримає обладнання, що забезпечить додаткові потужності і реалізує програму розбудови 1 ГВт розподіленої генерації до кінця року.

"Не все обладнання, що надійде до країни, енергетики технічно встигнуть підключити до мереж, однак у планах до кінця року встановити не менше 1 ГВт", - наголошували у відомстві.

Станом на початок листопада "Укренерго" видало та погодило технічні умови на підключення до мереж понад 1,3 ГВт розподіленої генерації приватної власності.