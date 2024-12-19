ЭКУ и общины создали проектный офис для развития децентрализованной генерации

Государственный энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины", Ассоциация "СИГРЭ – Украина" и Ассоциация малых городов Украины (АММУ) договорились о создании проектного офиса на базе которого представители муниципалитетов смогут получить весь комплекс необходимых услуг по развитию новых энергетических мощностей — от формирования проектной идеи до сопровождения коммерческой деятельности в энергорынке. Соответствующий меморандум стороны подписали 19 декабря.

"В рамках сотрудничества ЭКУ, как Оператор распределенной генерации, будет предоставлять общинам комплексные консультационные услуги на всех этапах планирования и реализации энергетических проектов. Это будет включать выбор технических решений, создание экономических моделей и поддержку в получении необходимых разрешений. Более того, мы запускаем одно из первых агрегированных групп в Украине, способную взять на себя операционное и коммерческое управление объектами распределенной генерации, включающей планирование нагрузки, диспетчеризацию, покупку и продажу электроэнергии, оптимизацию небалансов. Таким образом, с одной стороны, мы стремимся внести свой вклад в повышение надежности энергосистемы, а с другой — создать экономический эффект», — отметил генеральный директор ЭКУ Виталий Бутенко.

Подписавшиеся меморандумы отмечают, что общины играют важную роль в создании новых энергетических мощностей для бесперебойной работы критической инфраструктуры и обеспечения жизненно необходимых услуг для людей. В то же время, чтобы эффективно развивать распределенную генерацию, общины нуждаются в профессиональной поддержке, ведь обычно не имеют нужного профильного опыта, экспертизы и ресурсов.

"Взаимодействие с общинами в рамках Проектного офиса будет проходить на базе созданной АММУ платформы «Супермаркет Решений для общин», которой пользуется более 13 тысяч резидентов – работников муниципалитетов. В рамках проекта «Усиление энергетической устойчивости общин» при поддержке СНБО нам удалось активизировать возможных перебоев со светом и процессы распределенной генерации. По результатам этого проекта в "Супермаркете решений для общин" состоялось 63 встречи, в которых приняло участие 417 общин.

"Гигават Зеленского"

Напомним, на конференции Ukraine Recovery Conference 2024, проходившей в июне в Берлине, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет построить с помощью партнеров до 1 ГВт маневренной генерации до конца текущего года. Это обещание назвали "Гигават Зеленского".

В сентябре бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что из "Гигавата Зеленского" в Украине построено всего около 60 МВт.

Позже в Минэнерго заявили, что Украина получит оборудование, которое обеспечит дополнительные мощности и реализует программу развития 1 ГВт распределенной генерации до конца года.

"Не все поступившее в страну оборудование энергетики технически успеют подключить к сетям, однако в планах до конца года установить не менее 1 ГВт", — отмечали в ведомстве.

По состоянию на начало ноября "Укрэнерго" выдало и согласовало технические условия на подключение к сетям более 1,3 ГВт распределенной генерации частной собственности.