"Гигават Зеленского": в "Укрэнерго" рассказали, сколько проектов распределенной генерации уже согласовали

"Укрэнерго" выдало и согласовало технические условия на подключение к сетям более 1,3 ГВт распределенной генерации частной собственности.

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Об этом сообщил и.о. председателя правления "Укрэнерго" Алексей Брехт на 10-м Киевском международном экономическом форуме, передает Укринформ.

"На сегодняшний день мы выдали и согласовали технические условия свыше 1350 МВт распределенной генерации. Большинство объектов — это газовая пиковая генерация", — заявил Брехт.

По его словам, каждая область определяет свою потребность в объектах генерации для обеспечения электроснабжения потребителей и критической инфраструктуры. Кроме того, "Укрэнерго" подготовило свои рекомендации по развитию энергетики в каждом регионе.

По словам Брехта, 20-25% генерации должны занимать пиковые мощности, 10-15% в региональных энергомиксах должны занимать установки по хранению энергии.

"Гигават Зеленского"

Напомним, на проходившей в июне в Берлине конференции Ukraine Recovery Conference 2024, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет построить с помощью партнеров до 1 ГВт маневренной генерации до конца текущего года. Это обещание назвали "Гигават Зеленского".

В сентябре бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что из "Гигавата Зеленского" в Украине построено всего около 60 МВт.

Позже в Минэнерго заявили, что Украина получит оборудование, которое обеспечит дополнительные мощности и реализует программу развития 1 ГВт распределенной генерации до конца года.

"Не все поступившее в страну оборудование энергетики технически успеют подключить к сетям, однако в планах до конца года установить не менее 1 ГВт", — отмечали в ведомстве.