"Гігават Зеленськогo": в "Укренерго" розповіли, скільки проєктів розподіленої генерації вже погодили

"Укренерго" видало та погодило технічні умови на підключення до мереж понад 1,3 ГВт розподіленої генерації приватної власності.

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Про це повідомив т.в.о. голови правління "Укренерго" Олексій Брехт на 10 Київському міжнародному економічному форумі, передає Укрінформ.

"На сьогодні ми видали і погодили технічні умови понад 1350 МВт розподіленої генерації. Більшість об'єктів - це газова пікова генерація", - заявив Брехт.

За його словами, наразі кожна область визначає свою потребу в об'єктах генерації для забезпечення електропостачання споживачів та критичної інфраструктури. Крім того, "Укренерго" підготувало свої рекомендації щодо розвитку енергетики у кожному регіоні.

За словами Брехта, 20-25% генерації мають займати пікові потужності, 10-15% у регіональних енергоміксах мають займати установки зі зберігання енергії.

"Гігават Зеленськогo"

Нагадаємо, на конференції Ukraine Recovery Conference 2024, яка проходила у червні в Берліні, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче побудувати за допомогою партнерів до 1 ГВт маневреної генерації до кінця поточного року. Цю обіцянку назвали "Гігават Зеленського".

У вересні колишній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що з "Гігавату Зеленського" в Україні збудовано лише близько 60 МВт.

Пізніше в Міненерго заявили, що Україна отримає обладнання, що забезпечить додаткові потужності і реалізує програму розбудови 1 ГВт розподіленої генерації до кінця року.

"Не все обладнання, що надійде до країни, енергетики технічно встигнуть підключити до мереж, однак у планах до кінця року встановити не менше 1 ГВт", - наголошували у відомстві.