- Тип
- GET Business Festival
- Категория
- Энергетика
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GET Business Festival 2024: как бизнес строит распределенную генерацию в условиях войны
Одной из ключевых тем для бизнеса и украинского общества на третьем году войны стал дефицит в энергосистеме в результате массированных российских атак. Путем решения этой проблемы стало развитие децентрализованной генерации, более устойчивой к враждебным атакам. На нынешнем GET Business Festival, во время панельной дискуссии "Город, в котором всегда есть свет — взгляд в будущее, несмотря на войну", представители украинского бизнеса и экспертного сообщества поделились своими идеями и опытом по развитию распределенной генерации в условиях войны.
В результате российских атак, начавшихся прошлой весной, было повреждено 9 ГВт тепловой генерации, в результате чего энергосистема столкнулась со значительным дефицитом мощностей пик, пришедшихся на июль. В результате страна была вынуждена жить по графикам, а бизнес был вынужден простаивать. Кроме генерации россияне атакуют также систему передачи электроэнергии, что также приводит к дефицитам в энергосистеме, поскольку электроэнергию из атомных электростанций нельзя передать в другие регионы.
Готовясь к зиме, энергетики провели очень большую работу по восстановлению поврежденной генерации и инфраструктуры. Кроме того, оператору системы передачи "Укрэнерго" удалось договориться с коллегами из соседних стран о расширении пропускной способности для импорта до 2,1 ГВт. Но, несмотря на все усилия, страну зимой будет ожидать дефицит в энергосистеме и отключение электроэнергии. Продолжительность отключений зависит от погоды и интенсивности российских обстрелов.
Минимизировать ущерб от обстрелов можно развивая распределенную генерацию. Участники панельной дискуссии "Город, в котором всегда есть свет — взгляд в будущее, несмотря на войну", обсудили проблемы и перспективы украинского бизнеса, который, несмотря на риски войны, сейчас является основным инвестором и инициатором развития децентрализованной генерации.
Буславец отметила, что о развитии распределенной генерации много говорили последние два года, однако реальный толчок для ее развития бизнес получил лишь в этом году.
По ее словам, такая распределенная генерация включает газопоршневые установки, солнечные, ветровые и биогазовые электростанции, а также гибридные решения с использованием ВИЭ и накопителей электроэнергии. Однако участники панели все же решили сосредоточиться на обсуждении развития возобновляемой энергетики.
По словам Рыбачук, на сегодня "зеленая" генерация в Украине составляет 12% от установленных мощностей. При этом таких промышленных стран, как Испания или Германия, энергосистемы которых больше энергосистемы Украины в 6-7 раз, доля ВИЭ в общей структуре генерации составляет около 60 %. Таким образом возобновляемая энергетика это не просто сегмент, который следует иметь в структуре генерации для экологии или балансировки системы, а мощная промышленная технология, обеспечивающая устойчивый объем мощности в сети.
И хотя ветровые мощности имеют определенные технологические ограничения и требуют балансировки и комбинирования с системами накопления электроэнергии , эта технология может быть быстрым решением для восстановления энергосистемы, поскольку для строительства ВЭС необходимо всего 1-1,5 года, тогда как тепловые или атомные электростанции могут строиться десятилетиями.
Клепанов заметил, что с начала полномасштабной войны у граждан и бизнеса изменились и требования к солнечным станциям. Если раньше инвестировали в сетевые станции, чтобы зарабатывать на зеленом тарифе, то после полномасштабного вторжения и массированных атак на энергосистему в приоритете автономность систем.
В 2024 году в финансирование проектов развития ВИЭ активно включились банки, что дало гражданам и бизнесу больше возможностей для привлечения средств в развитие СЭС. Однако Клепанов отметил, что, как и каждый бизнес, "зеленая" энергетика страдает от дефицита кадров. Именно поэтому Atmosfera создала собственную академию, где обучает инженеров работать в возобновляемой энергетике.
Во время своего выступления Тинный отметил, что Украина полностью игнорирует сегмент переработки аграрных отходов, хотя является крупной аграрной страной, где генерируется большой объем аграрных отходов, которые можно и нужно превращать в энергию. В качестве примера он привел соседнюю Венгрию, которая сейчас переводит свои станции из газа и угля на солому и щепу, что дает дополнительные доходы для местных фермеров.
Помимо этого Тинный выступил с критикой нынешних руководителей Министерства энергетики. По его словам, сейчас людей работающих в секторе "зеленой" энергетики невозможно забронировать и их всех мобилизуют.
По словам Перегудова, в Украине сейчас очень много примеров, когда общины делают утепление зданий и покупают дорогое оборудование. Но без правильной работы энергоменеджера, который будет контролировать это оборудование, достичь ожидаемого эффекта невозможно. Именно поэтому GIZ сейчас налаживает системы энергетического менеджмента более чем в 40 общинах, и учит эти общины управлять собственным потреблением.
GIZ также активно сотрудничает с Ассоциацией малых городов Украины, чтобы разработать дорожную карту, которая позволит в будущем делать для общин типовые проекты энергоэффективности и в будущем масштабировать этот опыт.
По словам Корниенко, программа доступных кредитов "5-7-9" достаточно ограничена ресурсом. Поэтому "Укргазбанк" сотрудничает с международными организациями, поддерживающими программы энергоэффективности и энергонезависимости в Украине.
Оценивая бизнес заемщика банк принимает во внимание его денежный поток, включая проект, на который берется кредит. Если проект реализуют с целью экономии или же он имеет целью продавать электроэнергию в систему, банк тоже принимает это во внимание. Однако "Укргазбанк" достаточно придирчиво относится к кредитной истории заемщика: если были дефолтные ситуации, такой клиент попадает в высокую зону риска.
Кисилев отметил, что государственный трейдер "Энергетическая компания Украины" работает как с украинскими, так и с зарубежными инвесторами в распределенную генерацию. В рамках сотрудничества ЭКУ предлагает договор о выкупе электроэнергии, что также способствует привлечению дополнительных инвестиций.
Также ЭКУ предоставляет услуги балансирующей группы для газовой генерации и помогает урегулировать возникающие небалансы. Кроме этого, ЭКУ предоставляет инвесторам экспертные консультации.
Во время панельной дискуссии спикеры неоднократно отмечали, что главным драйвером прогресса в Украине является бизнес, который видит возможности и хочет позитивных изменений. Для обмена идей украинского бизнеса Ekonomika+, частью которой является Delo.ua, организовало фестиваль GET Business Festival 2024. Поэтому в следующий раз обязательно посетите нас лично.