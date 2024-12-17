GET Business Festival 2024: как бизнес строит распределенную генерацию в условиях войны

Одной из ключевых тем для бизнеса и украинского общества на третьем году войны стал дефицит в энергосистеме в результате массированных российских атак. Путем решения этой проблемы стало развитие децентрализованной генерации, более устойчивой к враждебным атакам. На нынешнем GET Business Festival , во время панельной дискуссии "Город, в котором всегда есть свет — взгляд в будущее, несмотря на войну", представители украинского бизнеса и экспертного сообщества поделились своими идеями и опытом по развитию распределенной генерации в условиях войны.

В результате российских атак, начавшихся прошлой весной, было повреждено 9 ГВт тепловой генерации, в результате чего энергосистема столкнулась со значительным дефицитом мощностей пик, пришедшихся на июль. В результате страна была вынуждена жить по графикам, а бизнес был вынужден простаивать. Кроме генерации россияне атакуют также систему передачи электроэнергии, что также приводит к дефицитам в энергосистеме, поскольку электроэнергию из атомных электростанций нельзя передать в другие регионы.

Готовясь к зиме, энергетики провели очень большую работу по восстановлению поврежденной генерации и инфраструктуры. Кроме того, оператору системы передачи "Укрэнерго" удалось договориться с коллегами из соседних стран о расширении пропускной способности для импорта до 2,1 ГВт. Но, несмотря на все усилия, страну зимой будет ожидать дефицит в энергосистеме и отключение электроэнергии. Продолжительность отключений зависит от погоды и интенсивности российских обстрелов.

Минимизировать ущерб от обстрелов можно развивая распределенную генерацию. Участники панельной дискуссии "Город, в котором всегда есть свет — взгляд в будущее, несмотря на войну", обсудили проблемы и перспективы украинского бизнеса, который, несмотря на риски войны, сейчас является основным инвестором и инициатором развития децентрализованной генерации.

Бывшая министр энергетики Ольга Буславец была модератором панельной дискуссии. Фото: Delo.ua

Распределенная генерация менее уязвима к ударам. Она способна обеспечить электроэнергией даже в условиях системной аварии и сетевых ограничений критическую инфраструктуру, больницы, учебные заведения. Ее развитие позволит перейти от понятия пунктов несокрушимости к городам и общинам несокрушимости.

Буславец отметила, что о развитии распределенной генерации много говорили последние два года, однако реальный толчок для ее развития бизнес получил лишь в этом году.

По ее словам, такая распределенная генерация включает газопоршневые установки, солнечные, ветровые и биогазовые электростанции, а также гибридные решения с использованием ВИЭ и накопителей электроэнергии. Однако участники панели все же решили сосредоточиться на обсуждении развития возобновляемой энергетики.

Ольга Рыбачук, управляющая директор британской компании Elementum Energy, которая на сегодняшний день является крупнейшим инвестором в ВИЭ в Украине.

На сегодняшний день мы знаем, что ориентировочный дефицит мощности в системе составляет 3-4 ГВт. И если говорить о готовности "зеленой", а именно ветровой генерации заместить эту утраченную мощность, то на сегодня около 4 ГВт ветра это проекты, которые готовы к старту строительства в этом году, или будут готовы к концу следующего года.

По словам Рыбачук, на сегодня "зеленая" генерация в Украине составляет 12% от установленных мощностей. При этом таких промышленных стран, как Испания или Германия, энергосистемы которых больше энергосистемы Украины в 6-7 раз, доля ВИЭ в общей структуре генерации составляет около 60 %. Таким образом возобновляемая энергетика это не просто сегмент, который следует иметь в структуре генерации для экологии или балансировки системы, а мощная промышленная технология, обеспечивающая устойчивый объем мощности в сети.

И хотя ветровые мощности имеют определенные технологические ограничения и требуют балансировки и комбинирования с системами накопления электроэнергии , эта технология может быть быстрым решением для восстановления энергосистемы, поскольку для строительства ВЭС необходимо всего 1-1,5 года, тогда как тепловые или атомные электростанции могут строиться десятилетиями.

Александр Клепал, В.А. компании Atmosfera, которая помогает развивать солнечные мощности гражданам, бизнесу и общинам.

До 2022 года бизнесу нужно было объяснять зачем им солнечные мощности и как это работает. Сейчас все понимают, что надо это нужно устанавливать. -3 года.

Клепанов заметил, что с начала полномасштабной войны у граждан и бизнеса изменились и требования к солнечным станциям. Если раньше инвестировали в сетевые станции, чтобы зарабатывать на зеленом тарифе, то после полномасштабного вторжения и массированных атак на энергосистему в приоритете автономность систем.

В 2024 году в финансирование проектов развития ВИЭ активно включились банки, что дало гражданам и бизнесу больше возможностей для привлечения средств в развитие СЭС. Однако Клепанов отметил, что, как и каждый бизнес, "зеленая" энергетика страдает от дефицита кадров. Именно поэтому Atmosfera создала собственную академию, где обучает инженеров работать в возобновляемой энергетике.

Игорь Тинный, владелец компании IVT group и соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

Возобновляемая энергетика уже давно не альтернативна, она является основной в развитых странах. Это не только в Западных демократиях, крупнейший инвестор в возобновляемую энергетику — коммунистический Китай, строящий более остального мира вместе взятые

Во время своего выступления Тинный отметил, что Украина полностью игнорирует сегмент переработки аграрных отходов, хотя является крупной аграрной страной, где генерируется большой объем аграрных отходов, которые можно и нужно превращать в энергию. В качестве примера он привел соседнюю Венгрию, которая сейчас переводит свои станции из газа и угля на солому и щепу, что дает дополнительные доходы для местных фермеров.

Помимо этого Тинный выступил с критикой нынешних руководителей Министерства энергетики. По его словам, сейчас людей работающих в секторе "зеленой" энергетики невозможно забронировать и их всех мобилизуют.

Владимир Перегудов, старший координатор GIZ, Немецкого общества сотрудничества, консультирующего общества в вопросах устойчивого развития и энергоэффективности.

Мы сейчас также занимаемся гуманитарной помощью, привозим в Украину оборудование. Мы столкнулись с тем, что мы можем привезти в Украину оборудование без дополнительного налогообложения, но у общества есть большие проблемы, чтобы поставить его себе на баланс и заплатить в определенных случаях НДС. А дальше мы должны объяснять своим донорам, что общины должны платить за нашу бесплатную помощь.

По словам Перегудова, в Украине сейчас очень много примеров, когда общины делают утепление зданий и покупают дорогое оборудование. Но без правильной работы энергоменеджера, который будет контролировать это оборудование, достичь ожидаемого эффекта невозможно. Именно поэтому GIZ сейчас налаживает системы энергетического менеджмента более чем в 40 общинах, и учит эти общины управлять собственным потреблением.

GIZ также активно сотрудничает с Ассоциацией малых городов Украины, чтобы разработать дорожную карту, которая позволит в будущем делать для общин типовые проекты энергоэффективности и в будущем масштабировать этот опыт.

Татьяна Корниенко, директор департамента малого и среднего бизнеса "Укргазбанка"

В этом году мы профинансировали бизнесу почти 90 проектов на общую сумму 1,8 млрд. гривен. 20% от этих проектов – это покупка генераторов. Основная часть в 1,4 млрд гривен — солнечные электростанции и когенерационные установки. Большая часть этого когенерация, потому что это достаточно стоимостные проекты.

По словам Корниенко, программа доступных кредитов "5-7-9" достаточно ограничена ресурсом. Поэтому "Укргазбанк" сотрудничает с международными организациями, поддерживающими программы энергоэффективности и энергонезависимости в Украине.

Оценивая бизнес заемщика банк принимает во внимание его денежный поток, включая проект, на который берется кредит. Если проект реализуют с целью экономии или же он имеет целью продавать электроэнергию в систему, банк тоже принимает это во внимание. Однако "Укргазбанк" достаточно придирчиво относится к кредитной истории заемщика: если были дефолтные ситуации, такой клиент попадает в высокую зону риска.

Александр Кисилев советник главы АО "Энергетическая компания Украины", стремящегося стать оператором распределенной генерации.

Сотрудничая с бизнесом, мы решили создать платформу, которую мы назвали "Оператор распределенной генерации". На ее базе мы создадим продукт, который поможет непрофильным инвесторам или местным общинам, которые хотят развивать распределенную генерацию, сформировать видение проекта и получить поддержку как по коммерческим вопросам, так и по вопросам инвестиций.

Кисилев отметил, что государственный трейдер "Энергетическая компания Украины" работает как с украинскими, так и с зарубежными инвесторами в распределенную генерацию. В рамках сотрудничества ЭКУ предлагает договор о выкупе электроэнергии, что также способствует привлечению дополнительных инвестиций.

Также ЭКУ предоставляет услуги балансирующей группы для газовой генерации и помогает урегулировать возникающие небалансы. Кроме этого, ЭКУ предоставляет инвесторам экспертные консультации.