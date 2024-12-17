GET Business Festival 2024: як бізнес будує розподілену генерацію в умовах війни

Одною з ключових тем для бізнесу та українського суспільства на третьому році війни став дефіцит в енергосистемі внаслідок масованих російських атак. Шляхом розв'язання цієї проблеми стала розбудова децентралізованої генерації, яка більш стійка до ворожих атак. На цьогорічному GET Business Festival , під час панельної дискусії "Місто, в якому завжди є світло — погляд у майбутнє попри війну" представники українського бізнесу та експертної спільноти поділилися своїми ідеями та досвідом з розбудови розподіленої генерації в умовах війни.

Внаслідок російських атак, які розпочалися минулої весни було пошкоджено 9 ГВт теплової генерації, внаслідок чого енергосистема зіштовхнулася зі значним дефіцитом потужностей пік, яких прийшовся на липень. Внаслідок цього країна була змушена жити за графіками, а бізнес був змушений простоювати. Крім генерації росіяни атакують також систему передачі електроенергії, що також призводить до дефіцитів в енергосистемі оскільки електроенергію з атомних електростанцій не можна передати в інші регіони.

Готуючись до зими енергетики провели дуже велику роботу з відновлення пошкодженої генерації та інфраструктури. Крім того, оператору системи передачі "Укренерго" вдалось домовитись з колегами з сусідніх країн щодо розширення пропускної спроможності для імпорту до 2,1 ГВт. Але попри всі зусилля країну взимку очікуватиме дефіцит в енергосистемі та відключення електроенергії. Тривалість відключень залежатиме від погоди та інтенсивності російських обстрілів.

Мінімізувати шкоду від обстрілів можна розбудовуючи розподілену генерацію. Учасники панельної дискусії "Місто, в якому завжди є світло — погляд у майбутнє попри війну" обговорили проблеми та перспективи українського бізнесу, який попри ризики війни зараз є основним інвестором та ініціатором розвитку децентралізованої генерації.

Колишня міністерка енергетики Ольга Буславець була модератором панельної дискусії. Фото: Delo.ua

Розподілена генерація менш уразлива до влучань. Вона здатна забезпечити електроенергією навіть в умовах системної аварії та мережевих обмежень критичну інфраструктуру, лікарні, навчальні заклади. Її розбудова дозволить перейти від поняття пунктів незламності до міст та громад незламності

Буславець зауважила, що про розбудову розподіленої генерації багато говорили останніх два роки, проте реальний поштовх для її розбудови бізнес отримав лише у цьому році. Мова йде зокрема про створення ряду стимулів та спрощень, які полегшують реалізацію таких проєктів.

За її словами така розподілена генерація включає газопоршневі установки, сонячні, вітрові та біогазові електростанції, а також гібридні рішення з використанням ВДЕ та накопичувачів електроенергії. Проте учасники панелі все ж вирішили зосередитись на обговоренні розвитку відновлюваної енергетики.

Ольга Рибачук, керуюча директорка британської компанії Elementum Energy, яка насьогодні є найбільшим інвестором в ВДЕ в Україні.

Насьогодні ми знаємо, що орієнтовний дефіцит потужності в системі складає 3-4 ГВт. І якщо говорити про готовність "зеленої", а саме вітрової генерації замістити цю втрачену потужність, то станом на сьогодні близько 4 ГВт вітру це проєкти, що готові до старту будівництва в цьому році, або будуть готові до кінця наступного року

За словами Рибачук, насьогодні "зелена" генерація в Україні складає 12% від встановлених потужностей. При цьому таких промислових країн, як Іспанія чи Німеччина, енергосистеми яких більші за енергосистему України в 6-7 разів, частка ВДЕ в загальній структурі генерації складає близько 60%. Таким чином відновлювана енергетика це не просто сегмент, який варто мати в структурі генерації для екології чи балансування системи, а потужна промислова технологія, що забезпечує стійкий обсяг потужності в мережі.

І хоча вітрові потужності мають певні технологічні обмеження та потребують балансування і комбінування з системами накопичення електроенергії ця технологія може бути швидким рішенням для відновлення енергосистеми, оскільки для будівництва ВЕС необхідно всього 1-1,5 року тоді як теплові чи атомні електростанції можуть будуватися десятиліттями.

Олександр Клепалом, В.О. компанії Atmosfera, яка допомагає розбудовувати сонячні потужності громадянам, бізнесу та громадам.

До 2022 року бізнесу треба було пояснювати навіщо їм сонячні потужності, яка їх окупність та як це працює. Зараз всі розуміють, що треба це треба встановлювати. Додатковим стимулом стало також падіння ціни на фотомодулі вдвічі з 2022 року. Окупність сонячних електростанцій тепер 2,5-3 роки.

Клепанов зауважив, що від початку повномасштабної війни у громадян та бізнесу змінились і вимоги до сонячних станцій. Якщо раніше інвестували в мережеві станції, щоб заробляти на "зеленому" тарифі, то після повномасштабного вторгнення і масованих атак на енергосистему в пріоритеті автономність систем.

У 2024 році в фінансування проєктів розбудови ВДЕ активно включилися банки, що дало громадянам та бізнесу більше можливостей для залучення коштів в розбудову СЕС. Однак Клепанов зауважив, що як і кожен бізнес "зелена" енергетика потерпає від дефіциту кадрів. Саме тому Atmosfera створила власну академію, в якій навчає інженерів працювати у відновлюваній енергетиці.

Ігор Тинний, власник компанії IVT group та співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики.

Відновлювана енергетика вже давно не є альтернативною, вона є основною в розвинутих країнах. Це не тільки в Західних демократіях, найбільший інвестор у відновлювану енергетику — комуністичний Китай, який будує більше ніж решта світу разом взяті

Під час свого виступу Тинний зауважив, що Україна повністю ігнорує сегмент перероблення аграрних відходів, хоча є великою аграрною країною, де генерується великий обсяг аграрних відходів які можна і потрібно перетворювати на енергію. Як приклад він навів сусідню Угорщину, яка зараз переводить свої станції з газу та вугілля на солому та щепу, що дає додаткові доходи для місцевих фермерів.

Крім цього Тинний виступив з критикою нинішніх очільників Міністерства енергетики. За його словами зараз людей які працюють в секторі "зеленої" енергетики неможливо забронювати і їх всіх мобілізують.

Володимир Перегудов, старший координатор GIZ, Німецького товариства співробітництва, яке консультує громади в питаннях сталого розвитку та енергоефективності.

Ми зараз також займаємося гуманітарною допомогою, привозимо в Україну обладнання. Ми зіштовхнулись з тим, що ми можемо привезти в Україну обладнання без додаткового оподаткування, але громада має великі проблеми, щоб поставити його собі на баланс і має заплатити в певних випадках ПДВ. А далі ми повинні пояснювати своїм донорам, що громади мусять платити за нашу безоплатну допомогу.

За словами Перегудова, в Україні є зараз дуже багато прикладів, коли громади роблять утеплення будівель та купують дороге обладнання. Але без правильної роботи енергоменеджера громади, який контролюватиме це обладнання, досягти очікуваного ефекту неможливо. Саме тому GIZ зараз налагоджує системи енергетичного менеджменту у більш як 40 громадах, та вчить ці громади керувати власним споживанням.

GIZ також активно співпрацює з Асоціацією малих міст України, щоб розробити дорожну карту, яка дозволить у майбутньому робити для громад типові проєкти енергоефективності й у майбутньому масштабувати цей досвід.

Тетяна Корнієнко, директорка департаменту малого та середнього бізнесу "Укргазбанку"

У цьому році ми профінансували бізнесу майже 90 проєктів на загальну суму 1,8 млрд гривень. 20% від цих проєктів це купівля генераторів. Основну частину в 1,4 млрд гривень — сонячні електростанції та когенераційні установки. Більша частина з цього когенерація, бо це досить вартісні проєкти.

За словами Корнієнко, програма доступних кредитів "5-7-9" досить обмежена ресурсом. Тому "Укргазбанк" співпрацює з міжнародними організаціями які підтримують програми енергоефективності та енергонезалежності в Україні.

Оцінюючи бізнес позичальника банк бере до уваги його грошовий потік включно з проєктом, на який береться кредит. Якщо проєкт реалізують з метою економії або ж він має на меті продавати електроенергію в систему банк теж бере це до уваги. Однак "Укргазбанк" досить прискіпливо ставиться до кредитної історії позичальника: якщо були дефолтні ситуації, такий клієнт потрапляє до високої зони ризику.

Олександр Кісільов радник голови АТ "Енергетична компанія України", яке прагне стати оператором розподіленої генерації.

Співпрацюючи з бізнесом ми вирішили створити платформу, яку ми назвали "Оператор розподіленої генерації". На її базі ми створимо продукт, який допоможе непрофільним інвесторам чи місцевим громадам, які хочуть розбудовувати розподілену генерацію сформувати бачення проєкту та отримати підтримку, як стосовно комерційних питань, так і в питаннях інвестицій

Кісільов зауважив, що державний трейдер "Енергетична компанія України" наразі працює як з українськими, так і з закордонними інвесторами в розподілену генерацію. В рамках співпраці ЕКУ пропонує договір про викуп електроенергії, що також сприяє залученню додаткових інвестицій.

Також ЕКУ надає послуги балансуючої групи для газової генерації та допомагає врегульовувати небаланси які виникають. Крім цього ЕКУ надає інвесторам експертні консультації.