ТОП-10 впечетляющих солнечных станций в Украине и мире

С тех пор как в 1982 году вблизи города Луго в Калифорнии была запущена первая промышленная СЭС мощностью 1 МВт прошло уже более 40 лет. За это время технологии значительно развились, а солнечная энергетика фактически перестала быть "альтернативной". Сейчас это одна из самых динамичных отраслей в мире. Тренд "зеленого" перехода и движения к климатической нейтральности стимулирует правительства многих стран и энергокомпании к строительству новых мощностей на фоне этого мировые компании, воплощающие амбициозные проекты, становящиеся визитками своих регионов.

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Если раньше все прорывные проекты строились в США, то сейчас за лидерство в построенных гигаваттах спорят Китай и Индия. А вот ЕС и США являются лидерами в технологиях, поскольку именно здесь размещены компании, занимающиеся разработками. Сфера развивается достаточно быстро: на момент появления фотоэлектрических панелей, которые использовались главным образом для питания спутников, их коэффициент полезного действия не превышал 10%, сейчас же на рынке доступны панели с КПД более 20%. А в лабораториях учёные тестируют панели с эффективностью более 47%.

С 2015 по 2020 год Украина переживала бум строительства промышленных СЭС. За это время в стране было запущено более 5,5 ГВт новых мощностей. По состоянию на конец 2021 года, общая установленная мощность солнечной генерации в Украине достигла 6,4 ГВт, что в периоды пиковой нагрузки обеспечивало около 6% электроэнергии страны. Хотя кризис неплатежей по "зеленому" тарифу прекратил активное строительство промышленных СЭС в Украине, не исключено, что после окончания активной фазы войны украинские компании будут воплощать новые проекты, которые могут составить конкуренцию мировым и стать приманкой для поклонников промышленного туризма.

Станции-гиганты

Xinjiang Urumqi Zhonghui: мировой рекордсмен

Фото: государственное СМИ КНР China Daily.

Если на заре солнечной энергетики самые большие СЭС строили в США, то за последние десять лет лидерство в этой области перехватило Китай. В июне 2024 года в засушливом регионе Синьцзян официально запустили крупнейшую в мире солнечную электростанцию. СЭС Xinjiang Urumqi Zhonghui мощностью 3,5 ГВт в год производит более 6 млрд кВт-ч, чего в принципе хватает, чтобы питать электроэнергией небольшую страну, как Люксембург или Папуа — Новая Гвинея. Площадь станции составляет более 13,3 тыс. Га, что составляет около 16% площади Киева. Строительство СЭС было реализовано в рамках проекта China's Energy Megabase, который китайские власти представили в 2021 году, и который предусматривает строительство 1,2 тыс. ГВт ветровых и солнечных электростанций к 2030 году.

Никопольская СЭС: самая большая в Украине

В Украине самая большая солнечная электростанция — ДТЭК Никопольская СЭС. Солнечная электростанция была построена на территории отработанного карьера – участке, который непригоден для ведения сельского хозяйства вблизи села Старозаводское на Днепропетровщине. СЭС построила украинская компания ДТЭК в партнерстве с китайской компанией China Machinery Engineering Company. Бюджет проекта составил 216 млн. евро. Станция была запущена в эксплуатацию в январе 2019 года. Ее мощность составляет 200 МВт, а площадь 400 Га, что составляет 560 футбольных полей. В год станция генерирует 290 миллионов кВт-ч, что составляет 2% генерации региона. Этого достаточно, чтобы обеспечить 100 тысяч домохозяйств.

Witznitz Energy Park: немецкий гигант с передовыми технологиями

Фото: компания-подрядчик MKG GÖBEL.

Европейский Союз, анонсировавший "зеленый" переход в 2020 году тоже запускает амбициозные проекты. Лидером на континенте является Германия. Самая солнечная электростанция в Европе Witznitz была запущена вблизи города Лейпциг. СЭС заработала еще в 2023 году, но была официально открыта только летом 2024 года. Ее мощность составляет 650 МВт, что позволяет обеспечить электроэнергией около 200 тысяч домохозяйств в регионе. Площадь СЭС составляет 500 Га, это на 100 Га больше чем Никопольская ТЭК, однако мощность генерации больше в три раза. Электроэнергию из СЭС компания Next Kraftwerke, а покупателем выступает Shell.

СЭС Witznitz является и самым технологичным проектом промышленной СЭС в мире. Witznitz Energy Park использует солнечные фотоэлектрические модули Tiger Neo, включающие технологию Topcon Hot 3.0 для производства электроэнергии на месте. Модули варьируются от 450 Вт с производительностью 22,52% до 635 Вт с производительностью 22,72%. Используя двухсторонние модули из солнечного стекла в направлении восток-запад, инфраструктура парка включает 3500 инверторов модели Delta M125HV и 207 трансформаторных станций.

СЭС использует инверторы Delta, оснащенные расширенным программным обеспечением, способным подавать реактивную мощность, которую система управления может использовать для регулирования уровней напряжения, когда это необходимо. Эта реактивная мощность остается доступной даже тогда, когда инверторы солнечной станции не превращают постоянный ток в переменный для ввода в сеть. Встроенная силовая электроника инверторов берет электроэнергию из сети передачи для производства реактивной мощности.

Старейшие СЭС

SEGS: калифорнийский ветеран отрасли

Фото: бюро землеустройства США.

Старейшая действующая промышленная СЭС в мире – Solar Energy Generating Systems (SEGS, Калифорния, США). SEGS это группа из девяти СЭС . SEG I и II были построены в 1986 году, позже в 1988 году построили SEG III-VII, а в 1990 – VIII и IX. Технология производства солнечной электроэнергии отличалась от современной: панели нагревают синтетическое масло терминол, которое затем нагревает воду до состояния пара, а пар подается на турбину, уже производящую электроэнергию.

SEG I и II были выведены из строя в 2014 году. В 2017 году их панели заменили современными фотоэлектрическими модулями общей мощностью 33,8 МВт и ввели в эксплуатацию снова. В настоящее время они принадлежат компании Sunray Energy. SEG III-IX продолжают работать по старой технологии и принадлежат компании NextEra Energy Resources.

Общая мощность парка SEGS составляет 354 МВт, и к 2013 году эта СЭС считалась самой большой в мире пока ее не вытеснили более современные СЭС.

TISO-10: космические технологии родом из 80-х

Фото: Университет SUPSI.

Старейшая действующая СЭС в Европе TISO-10 находится на крыше Университета прикладных наук и искусств Южной Швейцарии (SUPSI) недалеко от Лугано. Она была построена в 1982 году в качестве исследовательского проекта с использованием фотомодулей космического класса и мощностью 10 кВт. В то время технология считалась прорывной, а сейчас она безнадежно устарела. СЭС работает уже более 40 лет. Наблюдая за ее работой ученые исследуют механизмы старения фотомодулей. За время работы на СЭС были подмечены коррозия, выжженные участки и трещины ячеек. Впрочем, станция до сих пор работает на 80% от своей начальной мощности. КПД СЭС составляет 10%, а вот современные солнечные панели дают КПД 25% и даже больше.

СЭС-5: первая в Украине

СЭС-5 в 80-х годах прошлого века.

Первая СЭС в Украине была построена в Крыму еще в советское время в 1985 году. СЭС-5 была так же, как и другие солнечные станции тех времен была гелиотермальной: во время солнечной погоды зеркала направляли солнечные лучи на центральную башню и разогревали воду в резервуаре до состояния пара, а пар затем подавался на турбину, производившую электроэнергию. Мощность СЭС составляла 5 МВт. Сейчас это кажется незначительным показателем, но тогда он составлял 25% общей мощности солнечных электростанций мира. СЭС работала 10 лет, пока ее не закрыли.

Технологические амбиции

Shandong Jining Yutai: гигантская СЭС в море

Фото: CHN Energy.

Крупнейшая в мире плавучая была построена китайской государственной компанией China Energy Investment Corporation (CHN Energy) у побережья китайского города Дунин у Боханского моря. СЭС мощностью 1 ГВт находится на площади 1,2 тыс. Га, это почти вдвое больше, чем озеро Синевир в Карпатах, или половина озера Свитязь. Она состоит из 2934 платформ с солнечными панелями, размещенных на габаритных стальных сваях.

Khavda Solar Park: будущий мировой лидер

Индия, ставшая в последнее время основным конкурентом Китая за инвестиции, не отстает от соседа и в амбициозных проектах в возобновляемой энергетике. Самым амбициозным проектом в мире является проект Khavda Solar Park, строящийся в индийском штате Гуджарат. Проект является гибридным и включает как солнечные установки, так и солнечные электростанции. Строительство началось в декабре 2020 года и планируется завершить в декабре 2026 года.

Проект реализуют пять девелоперов, самым крупным из которых является Adani Group (второй по размеру производитель солнечных панелей в мире), которая в марте 2024 года ввела в эксплуатацию первый ГВт. Бюджет строительства составляет 2,1 млрд. долларов. Ожидается, что мощность Khavda Solar Park составит 30 ГВт, чего достаточно для питания таких стран, как Канада или Польша. Площадь объекта составляет 72,6 тыс. Га или почти 86% от площади Киева.

Украинские амбиции и потери во время войны

СЭС Jeziorko: наши в Польше

С момента кризиса неплатежей по зеленому тарифу в 2020 году в Украине перестали строить крупные промышленные СЭС, но украинские девелоперы реализуют крупные зарубежные проекты. Самым амбициозным проектом в области солнечной энергетики, который украинцы реализовали за границей, стала СЭС Jeziorko в Польше. Эту СЭС построила украинская компания Солар Стальконструкция из Днепра для польской компании PGE . СЭС мощностью 100 МВт была построена всего за 11 месяцев. Солнечная электростанция использует 181818 фотоэлектрических модулей и более 70000 забивных свай с собственными монтажными конструкциями компании.

Токмак Solar Energy: оккупированное и разграбленное

Фото: Tokmak Solar Energy.

Самая большая потеря украинской солнечной энергетики – солнечная электростанция Tokmak Solar Energy. СЭС была построена в селе Токмак Запорожской области в 2018 году. Ее мощность составляла 50 МВт, а площадь 96 Га (примерно 100 футбольных полей). До запуска Никопольской СЭС она претендовала на звание самой большой СЭС в Украине. В 2022 году СЭС попала под оккупацию. СМИ сообщали, чтороссияне разобрали и вывезли ее из Украины .