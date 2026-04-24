"Промавтоматика Винница" масштабирует производство и планирует создать индустриальный парк (ФОТО)

Спрос на автономные зарядные станции стимулирует развитие инжиниринговой компании "Промавтоматика Винница", известной брендом Bandera Power. Производитель использует государственные инструменты поддержки, в частности, доступные кредиты по программе "5-7-9" и грант в размере 8 млн грн на переработку.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский

Производственные цеха поддельные и разбросанные по всей стране. Работа идет в три смены, но этого пока не хватает, чтобы закрыть все заказы как для внутреннего рынка, так и для небольших экспортных поставок в Германию, Польшу, Азербайджан и Литву.

Производственный портфель предприятия включает в себя зарядные станции, реле и стабилизаторы напряжения, солнечные модули, прожекторы и светодиодные светильники.

В стадии разработки находятся ветровые электростанции для домохозяйств. Отдельным вектором развития является роботизация промышленности: презентация первого в Украине промышленного запланирована на лето.

Монтаж солнечных электростанций выполняет 16 бригад с планом расширения до 24. В связи с дефицитом кадров предприятие внедрило постоянное обучение для женщин. Специфика работы требует навыков высотного монтажа, поэтому обучение включает практические занятия на скалодромах и скалах.

В общей сложности предприятие обеспечивает работой 850 человек. В настоящее время руководство изучает перспективу создания индустриального парка для дальнейшего масштабирования.

О компании

"Промавтоматика Винница" — ведущая украинская инженерно-производственная группа компаний, которая более 25 лет специализируется на разработке и производстве электрооборудования, решениях в сферах энергетики, автоматизации технологических процессов и робототехнике. Компания начала деятельность как предприятие малого бизнеса в Виннице.

Предприятие известно своими решениями для энергонезависимости, производит щитовое оборудование и предоставляет комплексные услуги по инжинирингу. После начала полномасштабного вторжения России в Украину компания приступила к собственному производству выпуск блоков многоканальной быстрой зарядки под брендом Bandera Power (с конца 2025 года - BP Power ) — портативных зарядных станций — для военных и гражданских нужд.

По данным Y oucontrol, ее конечным бенефициарным собственником является Михаил Ганчук.

Ранее сообщалось, что предприятие " Промавтоматика Винница " разрабатывает ветросолнечную электростанцию для автономного питания частных домов.