Украина импортировала 5,7 млрд кубометров газа, чтобы заместить потери от ракетных ударов

Премьер-министр Юлия Свириденко обсудила с руководителем "Нафтогаза" Сергеем Корецким обеспечение непрерывного газоснабжения, прежде всего в прифронтовых регионах. Благодаря 8 млрд грн из госбюджета и помощи партнеров правительство совместно с "Нафтогазом" в 2025 году обеспечило импорт 5,7 млрд кубометров газа для стабильного прохождения отопительного сезона.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Свириденко.

Импорт вместо утраченной добычи

По словам Свириденко, импорт газа позволил заместить объемы внутренней добычи, потерянные из-за массированных ракетных ударов россии. Определены четкие параметры импорта на следующий период, чтобы пройти беспрецедентно сложный отопительный период этой зимой.

Благодаря выделенным из государственного бюджета 8 млрд. грн. и помощи международных партнеров удалось обеспечить стабильное газоснабжение в условиях чрезвычайной ситуации.

По всей стране в усиленном режиме работает 474 аварийных бригад газораспределительных сетей. В общей сложности более двух тысяч газовщиков привлечены к работам: непосредственных ремонтов на объектах и круглосуточного приема вызовов от людей.

После постоянных вражеских атак они делают все возможное для быстрого восстановления газоснабжения деревень и городков вблизи линии фронта, где ремонтные бригады часто работают под целенаправленными атаками.

Особое внимание прифронтовым регионам

Особое внимание сейчас – прифронтовым Черниговской, Харьковской, Сумской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областям.

Особенно сложная ситуация в Херсоне, где вражескими обстрелами существенно разрушены энергообъекты. "Нефтегаз" обеспечил местных жителей 1750 электрическими и газовыми обогревателями в комплексе с баллонами газа и постоянно завозит дополнительное оборудование.

Россия продолжает целенаправленно атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. За неделю предприятия "Нафтогаза" получили уже шесть ударов, на этот раз повреждено оборудование для добычи газа.