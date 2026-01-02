України збільшила обсяги імпорту газу у дев’ять разів: у кого купуємо

Обсяги імпорту природного газу до України у 2025 році досягли 6,47 млрд куб м, що у 9 разів більше, ніж у 2024 році (724 млн куб м).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ExPro.

За даними галузевих аналітиків, також обсяги імпорту газу в 2025 році є найвищими за останні 5 років, з 2020 року.

Збільшення обсягів імпорту газу до України пов’язано з рядом причин, серед яких дефіцит газу після російських обстрілів українського газовидобутку. Крім того, малі запаси газу в підземних сховищах на початку року сприяли збільшенню імпорту газу до України.

Звідки імпортуємо газ

Найбільше газу надійшло з Угорщини та Польщі, що залишаються найдешевшими маршрутами для імпорту. Імпорт газу також йшов зі Словаччини та з Трансбалканського напрямку, де у 2025 році запрацював спільний маршрут бронювання потужностей – Маршрут 1 (Route 1).

Найбільшим імпортером газу в 2025 році була державна компанія НАК "Нафтогаз України" - понад 5,5 млрд куб м. Крім того, природний газ імпортували державна компанія "Оператор ГТС України" та приватні компанії.

Аналітики прогнозують, що стан внутрішнього видобутку природного газу та обсяги споживання будуть напряму впливати на обсяги імпорту газу в 2026 та у наступні роки.

Нагадаємо, Україна спільно з європейськими партнерами запустила два нові стратегічні маршрути для імпорту газу — Route 2 та Route 3. Це частина масштабної ініціативи "Вертикальний коридор". Route 2 призначений для імпорту LNG з грецького терміналу Alexandrupolis до України. Маршрут Route 3 орієнтований на імпорт газу з Азербайджану.