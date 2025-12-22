Route 2 та Route 3: Україна запустила нові маршрути імпорту газу з Європи та Азербайджану

Україна спільно з європейськими партнерами запустила два нові стратегічні маршрути — Route 2 та Route 3. Це частина масштабної ініціативи "Вертикальний коридор". Route 2 призначений для імпорту LNG з грецького терміналу Alexandrupolis до України. Маршрут Route 3 орієнтований на імпорт газу з Азербайджану.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ЕxРro.

Український бізнес отримав можливість бронювати потужності для постачання блакитного палива за спрощеною процедурою та зі значними знижками.

Вигідні умови для імпортерів

Головною особливістю нових маршрутів є їхня економічна привабливість. Усі оператори країн-учасниць погодили знижку 25% на стандартний місячний тариф. Більше того, "Оператор ГТС України" разом із болгарським ICGB запропонували значну для регіону знижку — 46%.

Наразі продукти доступні лише для місячного бронювання через єдиний аукціон із фіксованою ціною. Весь газ за цими маршрутами спрямовується виключно до України.

Маршрут Route 2

Цей маршрут розроблений спеціально для постачання газу з терміналу Александруполіс (Греція).

Він дозволяє транспортувати паливо через мережі Болгарії, Румунії та Молдови безпосередньо до українських сховищ. Паливо за цим маршрутом прямує: : Amfitriti (Греція) — Komotini (IGB) — Stara Zagora (Болгарія) — Negru Voda 1 / Kardam (Румунія) — Isaccea 1 / Orlovka (Україна) — Kaushany (Молдова) — Grebenyky (Україна).

На січень 2026 року було запропоновано потужність у 4,89 млн куб. м на добу. Водночас, компанії не забронювали потужності для імпорту на січень.

Маршрут Route 3

Маршрут орієнтований на імпорт газу з Азербайджану через Трансадріатичний газопровід (TAP). Він збігається з логістикою Route 2 після точки з'єднання в Греції: Komotini (IGB вхід з TAP) — Stara Zagora (Болгарія) — Negru Voda 1 / Kardam (Румунія) — Isaccea 1 / Orlovka (Україна) — Kaushany (Молдова) — Grebenyky (Україна).

Як і в попередньому випадку, пропозиція склала 4,89 млн куб. м на добу.

Маршрут імпорту газу в Україну / ExPro

Результати маршруту Route 1

22 грудня 2025 року відбулися дебютні аукціони з бронювання потужностей по спільному продукту Route 1 – з грецького терміналу LNG Revithoussa до України, який запрацював ще у липні поточного року. Хоча компанії поки що не забронювали потужності на січень, експерти пояснюють це коротким терміном на підготовку — фінальні умови були затверджені лише за кілька днів до торгів.

З початку року до України за цим маршрутом вже надійшло понад 60 млн куб. м газу. Для бронювання було запропоновано майже 2,3 млн куб м потужностей на добу на січень.

Раніше повідомлялося, що українські та міжнародні компанії подвоїли заброньовані потужності для імпорту природного газу з Греції до України по спільному маршруту Route 1. За результатами аукціону, що відбувся 24 листопада на платформі RBP, обсяг бронювання на грудень зріс до 1,2 млн куб м на добу.