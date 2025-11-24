Маршрут Route 1: заброньовані потужності для імпорту газу з Греції до України на грудень зросли вдвічі

Українські та міжнародні компанії подвоїли заброньовані потужності для імпорту природного газу з Греції до України по спільному маршруту Route 1. За результатами аукціону, що відбувся 24 листопада на платформі RBP, обсяг бронювання на грудень зріс до 1,2 млн куб м на добу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані консалтингової компанії ExPro.

Цей показник є найвищим за весь час існування маршруту. Для порівняння, у листопаді компанії бронювали вдвічі менше — 0,6 млн куб м на добу.

Оператори Трансбалканського маршруту пропонували для бронювання на грудень близько 2,2 млн куб м потужностей на добу. Таким чином, компанії забронювали приблизно 60% від запропонованого обсягу.

Учасники ринку та маршрути

У листопаді імпорт газу маршрутом Route 1 здійснювали такі компанії, як "Д.Трейдінг", "Акспо Україна" та грецька "DEPA Commercial". Хоча наразі невідомо, хто саме забронював потужності на грудень, учасники ринку припускають, що це можуть бути ті самі приватні компанії.

Це зростання підтверджує попередні домовленості. Раніше "Нафтогаз" повідомляв, що досяг з Грецією угоди про імпорт певних обсягів природного газу протягом опалювального сезону. Газ може надходити одним із трьох спільних маршрутів.

За оцінками аналітиків, через Route 1 до України вже було імпортовано значні обсяги газу:

близько 18 млн куб м — у липні-серпні 2025 року;

понад 14 млн куб м — з початку листопада.

Крім того, тривають консультації щодо запуску нових маршрутів постачання газу з Греції — Route 2 та Route 3. Хоча очікувалося, що їх можуть запустити до початку грудня, наразі більш реалістичним терміном вважається початок січня.

Нагадаємо, 21 листопада Україна збільшить імпорт газу через Трансбалканський маршрут. Рішення прийнято з метою заміщення обсягів, втрачених внаслідок російських атак, про що свідчать дані транзитних операторів. Цей коридор з'єднує Україну з терміналами СПГ у Греції через Молдову, Румунію та Болгарію.