Маршрут Route 1: забронированные мощности для импорта газа из Греции в Украину на декабрь выросли вдвое

Украинские и международные компании удвоили забронированные мощности для импорта природного газа из Греции в Украину по общему маршруту Route 1. По результатам состоявшегося 24 ноября на платформе RBP аукциона объем бронирования на декабрь вырос до 1,2 млн куб м в сутки.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные консалтинговой компании ExPro.

Этот показатель является самым высоким за все время существования маршрута. Для сравнения, в ноябре компании бронировали вдвое меньше – 0,6 млн куб м в сутки.

Операторы Трансбалканского маршрута предлагали для бронирования на декабрь около 2,2 млн куб м мощностей в сутки. Таким образом, компании забронировали около 60% от предложенного объема.

Участники рынка и маршруты

В ноябре импорт газа по маршруту Route 1 осуществляли такие компании, как "Д.Трейдинг", "Акспо Украина" и греческая "DEPA Commercial". Хотя неизвестно, кто именно забронировал мощности на декабрь, участники рынка предполагают, что это могут быть те же частные компании.

Этот рост подтверждает предварительные договоренности. Ранее "Нафтогаз" сообщал, что достиг с Грецией соглашения об импорте определенных объемов природного газа в течение отопительного сезона. Газ может поступать одним из трех общих маршрутов.

По оценкам аналитиков, через Route 1 в Украину уже были импортированы значительные объемы газа:

около 18 млн куб м – в июле-августе 2025 года;

свыше 14 млн куб м – с начала ноября.

Кроме того, продолжаются консультации по запуску новых маршрутов поставки газа из Греции — Route 2 и Route 3. Хотя ожидалось, что их могут запустить до начала декабря, более реалистическим сроком считается начало января.

Напомним, 21 ноября Украина увеличит импорт газа через Трансбалканский маршрут. Решение принято с целью замещения объемов, утраченных в результате российских атак, о чем свидетельствуют данные транзитных операторов. Этот коридор соединяет Украину с терминалами СПГ в Греции через Молдову, Румынию и Болгарию.