Route 2 и Route 3: Украина запустила новые маршруты импорта газа из Европы и Азербайджана

Украина совместно с европейскими партнерами запустила два новых стратегических маршрута — Route 2 и Route 3. Это часть масштабной инициативы "Вертикальный коридор". Route 2 предназначен для импорта LNG из греческого терминала Alexandrupolis в Украину. Маршрут Route 3 ориентирован на импорт газа из Азербайджана.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ЕxРro.

Украинский бизнес получил возможность бронировать мощности для снабжения голубым топливом по упрощенной процедуре и со значительными скидками.

Выгодные условия для импортеров

Главной особенностью новых маршрутов является экономическая привлекательность. Все операторы стран-участниц согласовали скидку 25% на стандартный месячный тариф. Более того, Оператор ГТС Украины вместе с болгарским ICGB предложили значительную для региона скидку — 46%.

Пока продукты доступны только для месячного бронирования через единый аукцион с фиксированной ценой. Весь газ по этим маршрутам направляется исключительно в Украину.

Маршрут Route 2

Этот маршрут разработан специально для поставки газа из терминала Александруполис (Греция).

Он позволяет транспортировать топливо через сети Болгарии, Румынии и Молдовы непосредственно в украинские хранилища. Топливо по этому маршруту следует: : Амфитрити (Греция) — Комотини (IGB) — Старая Загора (Болгария) — Негру Вода 1/Кардам (Румыния) — Isaccea 1/Орловка (Украина) — Каушаны (Молдова) — Гребенки (Украина).

На январь 2026 года была предложена мощность в 4,89 млн. куб. м в день. В то же время компании не забронировали мощности для импорта на январь.

Маршрут Route 3

Маршрут ориентирован на импорт газа из Азербайджана через трансадриатический газопровод (TAP). Он совпадает с логистикой Route 2 после точки соединения в Греции: Komotini (IGB вход с TAP) - Stara Zagora (Болгария) - Negru Voda 1/Kardam (Румыния) - Isaccea 1/Orlovka (Украина) - Kaushany (Молдова) - Grebenyky (Украина)

Как и в предыдущем случае, предложение составило 4,89 млн куб. м в день.

Маршрут импорта газа в Украину / ExPro

Результаты маршрута Route 1

22 декабря 2025 г. состоялись дебютные аукционы по бронированию мощностей по совместному продукту Route 1 – с греческого терминала LNG Revithoussa в Украину, который заработал еще в июле текущего года. Хотя компании пока не забронировали мощности на январь, эксперты объясняют это коротким сроком для подготовки — финальные условия были утверждены всего за несколько дней до торгов.

С начала года в Украину по этому маршруту уже поступило более 60 млн куб. м газа. Для бронирования было предложено около 2,3 млн куб м мощностей в сутки на январь.

Ранее сообщалось, что в странские и международные компании удвоили забронированные мощности для импорта природного газа из Греции в Украину по общему маршруту Route 1. По результатам состоявшегося 24 ноября на платформе RBP аукциона объем бронирования на декабрь вырос до 1,2 млн куб м в сутки.