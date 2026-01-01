Розподіл газу для бізнесу подорожчав: як змінились тарифи у 2026

З 1 січня 2026 в Україні зросли тарифи операторів газорозподільних мереж (ГРМ) на послуги з розподілу природного газу для непобутових споживачів. Відповідне рішення Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила 19 грудня 2025, повідомляє Delo.ua .

Зміна вартості послуг операторів ГРМ запланована на два етапи:

З 1 січня 2026 року: середньозважений тариф складе 1,56 грн/куб. м (без ПДВ).

З 1 квітня 2026 року: тариф зросте до 1,89 грн/куб. м (без ПДВ).

В НКРЕКП вважають, що загалом до квітня тарифи зростуть у середньому на 62%. Зокрема, для компанії "Гадячгаз" тариф до квітня збільшиться майже вдвічі (до 3,92 грн), для "Одесагаз" — до 1,95 грн, а для "Київгазу" — до 0,46 грн за кубометр.

Основна мета підвищення — часткова компенсація поточних збитків газорозподільних мереж.

"Це підвищення дасть змогу частково компенсувати ті збитки, які ми маємо на даний час. Ми підтримуємо таке рішення", — прокоментував Сергій Скиба, виконуючий обов’язки "Газорозподільні мережі України" з групи "Нафтогаз".

Якими будуть тарифи для населення

Тарифи на розподіл газу для побутових споживачів (населення) залишаться без змін, оскільки в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів протягом воєнного стану та шести місяців після його скасування.