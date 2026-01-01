Распределение газа для бизнеса подорожало: как изменились тарифы в 2026 году

С 1 января 2026 г. в Украине выросли тарифы операторов газораспределительных сетей (ГРМ) на услуги по распределению природного газа для небытовых потребителей. Соответствующее решение Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла 19 декабря 2025 года, сообщает Delo.ua.

Изменение стоимости услуг операторов ГРМ запланировано на два этапа:

С 1 января 2026: средневзвешенный тариф составит 1,56 грн/куб. м (без НДС).

С 1 апреля 2026: тариф вырастет до 1,89 грн/куб. м (без НДС).

В НКРЭКУ считают, что в целом к апрелю тарифы вырастут в среднем на 62%. В частности, для компании "Гадячгаз" тариф к апрелю увеличится почти вдвое (до 3,92 грн), для "Одессагаза" — до 1,95 грн, а для "Киевгаза" — до 0,46 грн за кубометр.

Основная цель повышения – частичная компенсация текущих убытков газораспределительных сетей.

"Это повышение позволит частично компенсировать те убытки, которые мы имеем сейчас. Мы поддерживаем такое решение", — прокомментировал Сергей Скиба, исполняющий обязанности "Газораспределительные сети Украины" из группы "Нафтогаз".

Какими будут тарифы для населения

Тарифы на распределение газа для бытовых потребителей (население) останутся без изменений, поскольку в Украине продолжает действовать мораторий на повышение тарифов в течение военного положения и шесть месяцев после его отмены.