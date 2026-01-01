Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,35

--0,03

EUR

49,79

--0,06

Наличный курс:

USD

42,35

42,20

EUR

50,05

49,80

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Распределение газа для бизнеса подорожало: как изменились тарифы в 2026 году

Цены на газ
Основная цель повышения — компенсация текущих убытков газораспределительных сетей / Оператор ГТС

С 1 января 2026 г. в Украине выросли тарифы операторов газораспределительных сетей (ГРМ) на услуги по распределению природного газа для небытовых потребителей. Соответствующее решение Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла 19 декабря 2025 года, сообщает Delo.ua.

Изменение стоимости услуг операторов ГРМ запланировано на два этапа:

  • С 1 января 2026: средневзвешенный тариф составит 1,56 грн/куб. м (без НДС).
  • С 1 апреля 2026: тариф вырастет до 1,89 грн/куб. м (без НДС).

В НКРЭКУ считают, что в целом к апрелю тарифы вырастут в среднем на 62%. В частности, для компании "Гадячгаз" тариф к апрелю увеличится почти вдвое (до 3,92 грн), для "Одессагаза" — до 1,95 грн, а для "Киевгаза" — до 0,46 грн за кубометр.

Основная цель повышения – частичная компенсация текущих убытков газораспределительных сетей.

"Это повышение позволит частично компенсировать те убытки, которые мы имеем сейчас. Мы поддерживаем такое решение", — прокомментировал Сергей Скиба, исполняющий обязанности "Газораспределительные сети Украины" из группы "Нафтогаз".

Какими будут тарифы для населения

Тарифы на распределение газа для бытовых потребителей (население) останутся без изменений, поскольку в Украине продолжает действовать мораторий на повышение тарифов в течение военного положения и шесть месяцев после его отмены.

Автор:
Степан Крьока