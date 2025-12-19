Запланована подія 2

НКРЭКУ повысила тарифы на распределение газа для бизнеса: изменятся ли цены для населения

газ, трубы
Новые тарифы на распределение газа от НКРЭКУ / Shutterstock

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы операторов газораспределительных сетей (ГРМ) на услуги по распределению природного газа для небытовых потребителей на 2026 год. Это впервые с 2021 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Решение было принято на заседании регулятора в пятницу, 19 декабря. Основной причиной пересмотра тарифов названа необходимость повышения заработных плат работникам газораспределительных сетей (ГРМ) и падение объемов потребления газа.

Новые цифры

Изменение стоимости услуг операторов ГРМ запланировано на два этапа:

  • С 1 января 2026: средневзвешенный тариф составит 1,56 грн/куб. м (без НДС).
  • С 1 апреля 2026: тариф вырастет до 1,89 грн/куб. м (без НДС).

По данным регулятора, в целом к апрелю тарифы вырастут в среднем на 62%. В частности, для компании "Гадячгаз" тариф к апрелю увеличится почти вдвое (до 3,92 грн), для "Одессагаза" — до 1,95 грн, а для "Киевгаза" — до 0,46 грн за кубометр.

Тарифы для населения

НКРЭКУ подчеркнула, что для бытовых потребителей (населения) тарифы остаются неизменными .

Согласно закону №2479, в Украине действует мораторий на повышение цен на распределение газа для граждан в течение действия военного положения и шести месяцев после его завершения.

Напомним, 2 декабря НКРЭКУ одобрила проекты постановлений о повышении тарифов на распределение газа на 2026 год.

Автор:
Татьяна Бессараб