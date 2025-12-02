Новые тарифы 2026: НКРЭКУ одобрила проект постановления о повышении цен на распределение газа для бизнеса

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 2 декабря одобрила проект постановления о повышении тарифов на распределение природного газа для Операторов газораспределительных сетей (ГРМ) с 2026 года. Для населения будет действовать мораторий.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ЕxРro.

После публикации проектов постановлений на сайте регулятора будут приниматься замечания и предложения, после чего ожидается принятие окончательного решения до конца 2025 года.

Цель повышения тарифов

Основная цель повышения – частичная компенсация текущих убытков газораспределительных сетей.

"Это повышение позволит частично компенсировать те убытки, которые мы имеем в настоящее время. Мы поддерживаем такое решение," – прокомментировал Сергей Скиба, исполняющий обязанности "Газораспределительных сетей Украины" из группы "Нафтогаз".

Чтобы избежать слишком резкого повышения тарифов для заказчиков услуг распределения газа и для обеспечения стабильной работы ГРМ, предлагается поэтапное повышение тарифов – с 1 января и с 1 апреля 2026 года.

Тарифы для населения

Тарифы на распределение газа для бытовых потребителей (население) останутся без изменений, поскольку в Украине продолжает действовать мораторий на повышение тарифов в течение военного положения и шесть месяцев после его отмены.

Расчет тарифов

Расчеты новых тарифов НКРЭКУ выполнила согласно методике, учитывая:

отчетные данные операторов и прогнозы объемов распределения на 2026;

обоснованные расходы ГРМ на содержание сетей, технологические потери и учет газа;

прогнозируемые затраты на зарплаты, топливно-энергетические ресурсы и капитальные инвестиции

Для отдельных регионов, пострадавших от боевых действий, где существенно сократилась заказанная мощность распределения, тарифные показатели могут изменяться, однако механизм предполагает возмещение расходов и стабильное функционирование сетей.

Как изменятся тарифы?

Всего с 1 января 2026 года тарифы изменятся более чем в 30 операторов ГРМ. В частности, потребители Днепропетровского филиала ГРМУ будут платить за распределение платить 2,99 грн, Сумского филиала ГРМУ — 2,88 грн, Винницкого филиала ГРМУ — 2,38 грн, киевского филиала ГРМУ — 1,77 грн, АО "Киевгаз" — 0,37 грн.

В среднем, тарифы на распределение природного газа в Украине с 1 апреля 2026 года планируется повысить на 76%.

Самый низкий тариф будет иметь Харьковский городской филиал "Газораспределительных сетей Украины" (ГРМУ, структура "Нафтогаза"):

0,65 грн/куб м (без НДС) с 1 января 2026;

0,78 грн/куб м (без НДС) с 1 апреля 2026;

общий рост: 80%.

Самый высокий тариф на распределение газа в 2026 году будет у ЧАО "Гадячгаз":

3,16 грн/куб м (без НДС) с 1 января 2026;

3,95 грн/куб м (без НДС) с 1 апреля 2026;

общий рост: 98%.

Наибольшее повышение планируется для Днепропетровского филиала ГРМУ:

до 3,66 грн/куб м (без НДС) с 1 апреля 2026;

рост: в 2,9 раза больше, чем действующий тариф.

Меньше возрастут тарифы для Закарпатского филиала ГРМУ:

до 2,48 грн/куб м (без НДС) с 1 апреля 2026;

рост: на 25% выше действующего тарифа.

