Новые тарифы 2026: НКРЭКУ одобрила проект постановления о повышении цен на распределение газа для бизнеса
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 2 декабря одобрила проект постановления о повышении тарифов на распределение природного газа для Операторов газораспределительных сетей (ГРМ) с 2026 года. Для населения будет действовать мораторий.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ЕxРro.
После публикации проектов постановлений на сайте регулятора будут приниматься замечания и предложения, после чего ожидается принятие окончательного решения до конца 2025 года.
Цель повышения тарифов
Основная цель повышения – частичная компенсация текущих убытков газораспределительных сетей.
"Это повышение позволит частично компенсировать те убытки, которые мы имеем в настоящее время. Мы поддерживаем такое решение," – прокомментировал Сергей Скиба, исполняющий обязанности "Газораспределительных сетей Украины" из группы "Нафтогаз".
Чтобы избежать слишком резкого повышения тарифов для заказчиков услуг распределения газа и для обеспечения стабильной работы ГРМ, предлагается поэтапное повышение тарифов – с 1 января и с 1 апреля 2026 года.
Тарифы для населения
Тарифы на распределение газа для бытовых потребителей (население) останутся без изменений, поскольку в Украине продолжает действовать мораторий на повышение тарифов в течение военного положения и шесть месяцев после его отмены.
Расчет тарифов
Расчеты новых тарифов НКРЭКУ выполнила согласно методике, учитывая:
- отчетные данные операторов и прогнозы объемов распределения на 2026;
- обоснованные расходы ГРМ на содержание сетей, технологические потери и учет газа;
- прогнозируемые затраты на зарплаты, топливно-энергетические ресурсы и капитальные инвестиции
Для отдельных регионов, пострадавших от боевых действий, где существенно сократилась заказанная мощность распределения, тарифные показатели могут изменяться, однако механизм предполагает возмещение расходов и стабильное функционирование сетей.
Как изменятся тарифы?
Всего с 1 января 2026 года тарифы изменятся более чем в 30 операторов ГРМ. В частности, потребители Днепропетровского филиала ГРМУ будут платить за распределение платить 2,99 грн, Сумского филиала ГРМУ — 2,88 грн, Винницкого филиала ГРМУ — 2,38 грн, киевского филиала ГРМУ — 1,77 грн, АО "Киевгаз" — 0,37 грн.
В среднем, тарифы на распределение природного газа в Украине с 1 апреля 2026 года планируется повысить на 76%.
Самый низкий тариф будет иметь Харьковский городской филиал "Газораспределительных сетей Украины" (ГРМУ, структура "Нафтогаза"):
- 0,65 грн/куб м (без НДС) с 1 января 2026;
- 0,78 грн/куб м (без НДС) с 1 апреля 2026;
- общий рост: 80%.
Самый высокий тариф на распределение газа в 2026 году будет у ЧАО "Гадячгаз":
- 3,16 грн/куб м (без НДС) с 1 января 2026;
- 3,95 грн/куб м (без НДС) с 1 апреля 2026;
- общий рост: 98%.
Наибольшее повышение планируется для Днепропетровского филиала ГРМУ:
- до 3,66 грн/куб м (без НДС) с 1 апреля 2026;
- рост: в 2,9 раза больше, чем действующий тариф.
Меньше возрастут тарифы для Закарпатского филиала ГРМУ:
- до 2,48 грн/куб м (без НДС) с 1 апреля 2026;
- рост: на 25% выше действующего тарифа.
