Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

+0,08

EUR

49,31

+0,42

Наличный курс:

USD

42,35

42,27

EUR

49,30

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Новые тарифы 2026: НКРЭКУ одобрила проект постановления о повышении цен на распределение газа для бизнеса

газоснабжение
НКРЭКУ одобрила проект повышения цен на распределение газа / Depositphotos

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 2 декабря одобрила проект постановления о повышении тарифов на распределение природного газа для Операторов газораспределительных сетей (ГРМ) с 2026 года. Для населения будет действовать мораторий.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ЕxРro.

После публикации проектов постановлений на сайте регулятора будут приниматься замечания и предложения, после чего ожидается принятие окончательного решения до конца 2025 года.

Цель повышения тарифов

Основная цель повышения – частичная компенсация текущих убытков газораспределительных сетей.

"Это повышение позволит частично компенсировать те убытки, которые мы имеем в настоящее время. Мы поддерживаем такое решение," – прокомментировал Сергей Скиба, исполняющий обязанности "Газораспределительных сетей Украины" из группы "Нафтогаз".

Чтобы избежать слишком резкого повышения тарифов для заказчиков услуг распределения газа и для обеспечения стабильной работы ГРМ, предлагается поэтапное повышение тарифов – с 1 января и с 1 апреля 2026 года.

Тарифы для населения

Тарифы на распределение газа для бытовых потребителей (население) останутся без изменений, поскольку в Украине продолжает действовать мораторий на повышение тарифов в течение военного положения и шесть месяцев после его отмены.

Расчет тарифов

Расчеты новых тарифов НКРЭКУ выполнила согласно методике, учитывая:

  • отчетные данные операторов и прогнозы объемов распределения на 2026;
  • обоснованные расходы ГРМ на содержание сетей, технологические потери и учет газа;
  • прогнозируемые затраты на зарплаты, топливно-энергетические ресурсы и капитальные инвестиции

Для отдельных регионов, пострадавших от боевых действий, где существенно сократилась заказанная мощность распределения, тарифные показатели могут изменяться, однако механизм предполагает возмещение расходов и стабильное функционирование сетей.

Как изменятся тарифы?

Всего с 1 января 2026 года тарифы изменятся более чем в 30 операторов ГРМ. В частности, потребители Днепропетровского филиала ГРМУ будут платить за распределение платить 2,99 грн, Сумского филиала ГРМУ — 2,88 грн, Винницкого филиала ГРМУ — 2,38 грн, киевского филиала ГРМУ — 1,77 грн, АО "Киевгаз" — 0,37 грн.

В среднем, тарифы на распределение природного газа в Украине с 1 апреля 2026 года планируется повысить на 76%.

Самый низкий тариф будет иметь Харьковский городской филиал "Газораспределительных сетей Украины" (ГРМУ, структура "Нафтогаза"):

  • 0,65 грн/куб м (без НДС) с 1 января 2026;
  • 0,78 грн/куб м (без НДС) с 1 апреля 2026;
  • общий рост: 80%.

Самый высокий тариф на распределение газа в 2026 году будет у ЧАО "Гадячгаз":

  • 3,16 грн/куб м (без НДС) с 1 января 2026;
  • 3,95 грн/куб м (без НДС) с 1 апреля 2026;
  • общий рост: 98%.

Наибольшее повышение планируется для Днепропетровского филиала ГРМУ:

  • до 3,66 грн/куб м (без НДС) с 1 апреля 2026;
  • рост: в 2,9 раза больше, чем действующий тариф.

Меньше возрастут тарифы для Закарпатского филиала ГРМУ:

  • до 2,48 грн/куб м (без НДС) с 1 апреля 2026;
  • рост: на 25% выше действующего тарифа.

Напомним, на начало ноября сообщалось, что бывший руководитель "Львовгаза" искусственно завышал тарифы на газ : ему сообщили о подозрении.

Автор:
Татьяна Ковальчук