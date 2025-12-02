Нові тарифи 2026: НКРЕКП схвалила проєкт постанови про підвищення цін на розподіл газу для бізнесу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні 2 грудня схвалила проєкт постанови про підвищення тарифів на розподіл природного газу для Операторів газорозподільних мереж (ГРМ) з 2026 року. Для населення діятиме мораторій.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ЕxРro.

Після публікації проєктів постанов на сайті регулятора будуть прийматися зауваження та пропозиції, після чого очікується прийняття кінцевого рішення до кінця 2025 року.

Мета підвищення тарифів

Основна мета підвищення – часткова компенсація поточних збитків газорозподільних мереж.

"Це підвищення дасть змогу частково компенсувати ті збитки, які ми маємо на даний час. Ми підтримуємо таке рішення," – прокоментував Сергій Скиба, виконуючий обов’язки "Газорозподільні мережі України" з групи "Нафтогаз".

Для уникнення надто різкого підвищення тарифів для замовників послуг розподілу газу та для забезпечення стабільної роботи ГРМ, пропонується поетапне підвищення тарифів – з 1 січня та з 1 квітня 2026 року.

Тарифи для населення

Тарифи на розподіл газу для побутових споживачів (населення) залишаться без змін, оскільки в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів протягом воєнного стану та шести місяців після його скасування.

Розрахунок тарифів

Розрахунки нових тарифів НКРЕКП виконала згідно з методикою, враховуючи:

звітні дані операторів та прогнози обсягів розподілу на 2026 рік;

обґрунтовані витрати ГРМ на утримання мереж, технологічні втрати та облік газу;

прогнозовані витрати на зарплати, паливно-енергетичні ресурси та капітальні інвестиції.

Для окремих регіонів, які постраждали від бойових дій та де суттєво скоротилася замовлена потужність розподілу, тарифні показники можуть змінюватися, проте механізм передбачає відшкодування витрат і стабільне функціонування мереж.

Як зміняться тарифи?

Загалом з 1 січня 2026 року тарифи зміняться у понад 30 операторів ГРМ. Зокрема споживачі Дніпропетровської філії ГРМУ платитимуть за розподіл платитимуть 2,99 грн, Сумської філії ГРМУ — 2,88 грн, Вінницької філії ГРМУ — 2,38 грн, київської філії ГРМУ — 1,77 грн, АТ "Київгаз" — 0,37 грн.

У середньому тарифи на розподіл природного газу в Україні з 1 квітня 2026 року планується підвищити на 76%.

Найнижчий тариф матиме Харківська міська філія "Газорозподільних мереж України" (ГРМУ, структура "Нафтогазу"):

0,65 грн/куб м (без ПДВ) з 1 січня 2026 року;

0,78 грн/куб м (без ПДВ) з 1 квітня 2026 року;

загальне зростання: 80%.

Найвищий тариф на розподіл газу у 2026 році буде у ПрАТ "Гадячгаз":

3,16 грн/куб м (без ПДВ) з 1 січня 2026 року;

3,95 грн/куб м (без ПДВ) з 1 квітня 2026 року;

загальне зростання: 98%.

Найбільше підвищення планується для Дніпропетровської філії ГРМУ:

до 3,66 грн/куб м (без ПДВ) з 1 квітня 2026 року;

зростання: у 2,9 разів більше, ніж діючий тариф.

Найменше зростуть тарифи для Закарпатської філії ГРМУ:

до 2,48 грн/куб м (без ПДВ) з 1 квітня 2026 року;

зростання: на 25% вище, ніж діючий тариф.

