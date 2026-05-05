Надлишок яблук і слабкий попит: чому українські виробники переорієнтовуються на зовнішні ринки

Садівники переходять на експортно орієнтовані сорти через слабкий внутрішній попит / Depositphotos

Слабкий внутрішній ринок і надлишок пропозиції змушує українських виробників яблук змінювати сортову структуру. Садівники все активніше переорієнтовуються на експорт.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє AgroTimes з посиланням на статтю Володимира Гуржія.

За його словами, внутрішній ринок України не здатен стабільно поглинати великі обсяги продукції та підтримувати високі ціни. На ситуацію впливають демографічні зміни, міграція та рівень доходів населення.

У результаті виробники переходять на експортно орієнтовані сорти яблук — зокрема Гала, Голден, Фуджі та Гренні Сміт. Старі сади поступово втрачають економічну доцільність, а оновлення насаджень стає необхідністю.

Окремим викликом залишається переробка, яка не здатна поглинути надлишок продукції. Сегмент соків також демонструє зниження динаміки через зміну споживчих уподобань.

"Експорт за великих обсягів — це фактично єдиний варіант", — зазначив Гуржій.

У підсумку ринок яблук переходить у фазу перебудови, де стратегія збуту визначає економічну ефективність нових інвестицій у сади.

Нагадаємо, що раніше ціни на яблука в Україні опинилися під тиском зовнішньої пропозиції та сезонних факторів. Активізація імпорту, зокрема з південних країн Європи та інших ринків, посилює конкуренцію для вітчизняних виробників і впливає на цінову динаміку.

Автор:
Лариса Крупко