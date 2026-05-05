Найбільший мобільний оператор Британії перейде під повний контроль Vodafone

Найбільший оператор Британії перейде під повний контроль Vodafone / Depositphotos

Компанія Vodafone Group офіційно оголосила про намір викупити частку гонконгської CK Hutchison Holdings у спільному підприємстві VodafoneThree, сума угоди становить 4,3 млрд фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Оператор VodafoneThree був створений у травні минулого року в результаті злиття бізнесів Vodafone UK та Three UK. Наразі Vodafone володіє 51% акцій підприємства, тоді як CK Hutchison належить 49%. Після завершення транзакції Vodafone стане єдиним власником найбільшого мобільного оператора країни.

Деталі інтеграції та реакція ринку

У компанії зазначають, що з моменту об'єднання двох великих гравців було досягнуто значного прогресу в інтеграції бізнесів.

Ключові факти про угоду:

  • Покращення мережі: інтеграція призвела до значного підвищення якості зв'язку раніше запланованого терміну.
  • Стратегія партнера: для CK Hutchison продаж частки є частиною плану зі скорочення великих активів, включаючи можливий продаж портів.
  • Акції: на тлі новин цінні папери CK Hutchison зросли на 2,8% у Гонконзі, а акції Vodafone — на 1,2% у Лондоні.

Ця консолідація дозволить Vodafone зміцнити свої позиції на домашньому ринку та самостійно керувати стратегічним розвитком мережі.

Нагадаємо, Vodafone Україна завершила поглинання Frinet за $2 млн. Торік український оператор інвестував два мільйони доларів у придбання 100% акцій компанії "Фрінет". Цей крок дозволив Vodafone Україна розширити сегмент фіксованого зв'язку та посилити позиції на вітчизняному ринку.

Автор:
Максим Кольц