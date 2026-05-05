Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,09

EUR

51,46

--0,14

Наличный курс:

USD

43,85

43,75

EUR

51,66

51,45

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Крупнейший мобильный оператор Великобритании перейдет под полный контроль Vodafone

funchal, portugal, oct, vodafone
Крупнейший оператор Британии перейдет под полный контроль Vodafone / Depositphotos

Компания Vodafone Group официально объявила о намерении выкупить долю гонконгской CK Hutchison Holdings в совместном предприятии VodafoneThree, сумма сделки составляет 4,3 млрд фунтов стерлингов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Оператор VodafoneThree был создан в мае прошлого года в результате слияния бизнесов Vodafone UK и Three UK. В настоящее время Vodafone владеет 51% акций предприятия, в то время как CK Hutchison принадлежит 49%. После завершения транзакции Vodafone станет единственным владельцем крупнейшего мобильного оператора страны.

Детали интеграции и реакция рынка

В компании отмечают, что с момента объединения двух крупных игроков был достигнут значительный прогресс в интеграции бизнесов.

Ключевые факты о сделке:

  • Улучшение сети: интеграция привела к повышению качества связи ранее запланированного срока.
  • Стратегия партнера: для CK Hutchison продажа доли является частью плана по сокращению больших активов, включая возможную продажу портов.
  • Акции: на фоне новостей ценные бумаги CK Hutchison выросли на 2,8% в Гонконге, а акции Vodafone – на 1,2% в Лондоне.

Эта консолидация позволит Vodafone укрепить свои позиции на домашнем рынке и самостоятельно управлять стратегическим развитием сети.

Напомним, Vodafone Украина завершила поглощение Frinet за $2 млн. В прошлом году украинский оператор инвестировал два миллиона долларов в покупку 100% акций компании "Фринет". Этот шаг позволил Vodafone Украина расширить сегмент фиксированной связи и усилить позиции на отечественном рынке.

Автор:
Максим Кольц