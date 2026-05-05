Крупнейший мобильный оператор Великобритании перейдет под полный контроль Vodafone

Компания Vodafone Group официально объявила о намерении выкупить долю гонконгской CK Hutchison Holdings в совместном предприятии VodafoneThree, сумма сделки составляет 4,3 млрд фунтов стерлингов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Оператор VodafoneThree был создан в мае прошлого года в результате слияния бизнесов Vodafone UK и Three UK. В настоящее время Vodafone владеет 51% акций предприятия, в то время как CK Hutchison принадлежит 49%. После завершения транзакции Vodafone станет единственным владельцем крупнейшего мобильного оператора страны.

Детали интеграции и реакция рынка

В компании отмечают, что с момента объединения двух крупных игроков был достигнут значительный прогресс в интеграции бизнесов.

Ключевые факты о сделке:

Улучшение сети: интеграция привела к повышению качества связи ранее запланированного срока.

Стратегия партнера: для CK Hutchison продажа доли является частью плана по сокращению больших активов, включая возможную продажу портов.

Акции: на фоне новостей ценные бумаги CK Hutchison выросли на 2,8% в Гонконге, а акции Vodafone – на 1,2% в Лондоне.

Эта консолидация позволит Vodafone укрепить свои позиции на домашнем рынке и самостоятельно управлять стратегическим развитием сети.

