Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,09

EUR

51,46

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,85

43,75

EUR

51,66

51,45

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Власна генерація: виробник кормів Kormotech запускає нову сонячну електростанцію на Львівщині

сес Kormotech
Kormotech розширює сонячну генерацію на виробництві у Львівській області / Kormotech

Українська група компаній Kormotech, що виробляє корми для котів і собак, розширює мережу власних сонячних електростанцій (СЕС). У травні на виробничому майданчику в селі Прилбичі Львівської області заплановано введення в експлуатацію наземної станції потужністю 366 кВт.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

" Kormotech цілеспрямовано рухається в цьому напрямі, наша стратегічна мета до 2028 року полягає в забезпеченні щонайменше 15% споживання електроенергії за рахунок власної генерації ", — повідомив головний енергетик Юрій Компричевський.

Раніше, у липні 2024 року, на підприємстві запрацювала дахова СЕС потужністю 383 кВт, яку згодом модернізували до 442 кВт. Нову наземну станцію будує компанія Ecotech Invest. Згідно з угодою, інвестор фінансує будівництво, а Kormotech купує вироблену енергію за погодженим тарифом.

Після запуску нового об'єкта загальна потужність сонячної генерації у Прилбичах становитиме 808 кВт. У літні сонячні дні це дозволить покривати до 50% миттєвого споживання заводу. Частка власної енергії в загальному річному споживанні складе

Про Kormotech

Kormotech — це глобальна сімейна компанія з українським корінням, яка з 2003 року виробляє їжу для котів і собак під брендами Optimeal, Delickcious, Club 4 Paws, "Гав!", "Mяу!" та MyLove.

Компанія має виробничі потужності в Україні та ЄС. У її асортименті понад 650 найменувань продукції. Kormotech є лідером українського ринку, входить до ТОП-50 світових виробників кормів для тварин. Продукція компанії представлена у 55 країнах світу. До 2029 року виробник планує увійти до топ-30 світових гравців ринку з річною виручкою 500 млн євро.

Нагадаємо, у лютому Kormotech вийшла на фінальний етап запуску свого другого заводу в Литві. Проєкт вартістю €63 млн, реалізований за значної підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та міжнародних партнерів,

Автор:
Тетяна Ковальчук