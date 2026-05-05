Власна генерація: виробник кормів Kormotech запускає нову сонячну електростанцію на Львівщині

Українська група компаній Kormotech, що виробляє корми для котів і собак, розширює мережу власних сонячних електростанцій (СЕС). У травні на виробничому майданчику в селі Прилбичі Львівської області заплановано введення в експлуатацію наземної станції потужністю 366 кВт.

" Kormotech цілеспрямовано рухається в цьому напрямі, наша стратегічна мета до 2028 року полягає в забезпеченні щонайменше 15% споживання електроенергії за рахунок власної генерації ", — повідомив головний енергетик Юрій Компричевський.

Раніше, у липні 2024 року, на підприємстві запрацювала дахова СЕС потужністю 383 кВт, яку згодом модернізували до 442 кВт. Нову наземну станцію будує компанія Ecotech Invest. Згідно з угодою, інвестор фінансує будівництво, а Kormotech купує вироблену енергію за погодженим тарифом.

Після запуску нового об'єкта загальна потужність сонячної генерації у Прилбичах становитиме 808 кВт. У літні сонячні дні це дозволить покривати до 50% миттєвого споживання заводу. Частка власної енергії в загальному річному споживанні складе

Kormotech — це глобальна сімейна компанія з українським корінням, яка з 2003 року виробляє їжу для котів і собак під брендами Optimeal, Delickcious, Club 4 Paws, "Гав!", "Mяу!" та MyLove.

Компанія має виробничі потужності в Україні та ЄС. У її асортименті понад 650 найменувань продукції. Kormotech є лідером українського ринку, входить до ТОП-50 світових виробників кормів для тварин. Продукція компанії представлена у 55 країнах світу. До 2029 року виробник планує увійти до топ-30 світових гравців ринку з річною виручкою 500 млн євро.

Нагадаємо, у лютому Kormotech вийшла на фінальний етап запуску свого другого заводу в Литві. Проєкт вартістю €63 млн, реалізований за значної підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та міжнародних партнерів,