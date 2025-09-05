Kormotech увійшов до топ-20 європейських петфуд-виробників

Kormotech Group of Companies посіла 20-те місце у рейтингу 52 European Pet Food Companies' Annual Revenues 2024 від авторитетного галузевого ресурсу Petfood Industry. За підсумками 2024 року річний дохід компанії склав $162,66 млн, що на $10,2 млн більше, ніж у 2023 році.

Загалом у 2024 році Kormotech Group of Companies продала 83 тисячі тонн сухих та вологих раціонів для котів та собак. Це перевершує показники 2023 року на 10 тисяч тонн. Найбільше раціонів було продано у сегменті преміум – понад 37 тисяч тонн, або 44% від усієї продукції.

"Це визнання – результат довіри наших споживачів, відданості команди та партнерської підтримки, – коментує Ростислав Вовк, CEO and Co-founder Kormotech Group of Companies. – І нам особливо приємно бути у рейтингу поруч із сильними гравцями ринку – професіоналами, у яких є чому повчитися. Наше завдання – не зупинятися і продовжувати розвивати культуру відповідального догляду за тваринами, вагомою частиною якого є якісне харчування".

Продукція групи компаній представлена у 51 країні — як під власними брендами Kormotech: Optimeal (суперпреміальна їжа для котів і собак), Club 4 Paws (преміальна їжа), My Love (їжа стандарт-сегменту), Delickcious (суперпреміальний бренд вологих смаколиків для котів та собак), так і під торговими марками компаній-партнерів.

Зараз експортні зусилля Kormotech зосереджений на країнах Центрально-Східної Європи. Зокрема Румунії, Болгарії, країн Балтії, Греції, Польщі, де знаходиться штаб-квартира Kormotech Global, а також логістичний хаб компанії.

Стратегічна мета Kormotech до 2029 року – увійти у топ-30 світових виробників кормів для тварин й виручки €500 млн. За планом €300 млн виторгу Kormotech мають генерувати європейські ринки.

"Ми продовжуємо зміцнювати партнерства та вдосконалювати наші бренди, щоб ставати ближчим до споживачів, – каже Ростислав Вовк. – Адже якісне харчування – це прояв турботи та внесок у довге, активне життя наших улюбленців".

Довідка:

Kormotech – міжнародна сімейна компанія з українським корінням, яка з 2003 року виробляє високоякісні корми для котів та собак під торговими марками Optimeal, Club 4 Paws, Delickcious, Мяу!, Гав! та My Love. Компанія має виробничі потужності в Україні та ЄС. Асортимент продукції налічує понад 650 найменувань. Kormotech є лідером ринку в Україні, входить до топ-55 світових виробників кормів для домашніх тварин. Продукція компанії представлена в 51 країні світу як під власними торговими марками, так і під торговими марками компаній-партнерів.

Petfood Industry – це глобальне галузеве медіа, яке спеціалізується на аналітиці, новинах і дослідженнях у сфері петфуд-виробництва. Видання охоплює головні теми петфуд-ринку, технологій, регулювання, споживчих трендів і фінансових показників компаній.