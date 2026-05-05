Україна збільшить потужність імпорту газу через Польщу: що відомо

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), погодила проєкт ТОВ “Оператор ГТС України” щодо збільшення потужностей на кордоні з Польщею.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в повідомленні НКРЕКП.

Чому це важливо?

Це рішення дозволить суттєво розширити технічні можливості для імпорту газу з Європейського Союзу. Збільшення пропускної спроможності в точці з’єднання з Польщею є частиною стратегії з посилення енергетичної стійкості України.

Це також:

зменшить залежність від ризикових напрямків постачання;

розширить інтеграцію України до європейського газового ринку;

підвищить надійність енергопостачання в умовах воєнних загроз.

6 липня 2026 року відбудеться спільний річний аукціон розподілу потужностей. Якщо ринок виявить достатній попит на ці потужності, оператори України та Польщі розпочнуть технічні заходи з розширення системи.

Зазначається, що польський регулятор вже ухвалив рішення про погодження проєкту, підтверджуючи узгодженість дій між країнами та підтримку з боку європейських партнерів.

Найближчим часом Оператор ГТС України оприлюднить детальні умови доступу до нових потужностей на своєму сайті.

Нагадаємо, оператор газотранспортної системи Угорщини FGSZ розпочав підготовку до транспортування блакитного палива в українському напрямку влітку 2026 року. Угорський оператор ГТС пропонує до бронювання потужності на вхід до української ГТС на III квартал 2026 року, попри попередню заборону угорського уряду оголошувати такі аукціони.