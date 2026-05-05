Україна збільшить потужність імпорту газу через Польщу: що відомо

газ
Україна та Польща збільшать пропускну здатність для постачання газу / Depositphotos

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), погодила проєкт ТОВ “Оператор ГТС України” щодо збільшення потужностей на кордоні з Польщею. 

Як пише Delo.ua, про це йдеться в повідомленні НКРЕКП.

Чому це важливо?

Це рішення дозволить суттєво розширити технічні можливості для імпорту газу з Європейського Союзу. Збільшення пропускної спроможності в точці з’єднання з Польщею є частиною стратегії з посилення енергетичної стійкості України.

Це також:

  • зменшить залежність від ризикових напрямків постачання;
  • розширить інтеграцію України до європейського газового ринку;
  • підвищить надійність енергопостачання в умовах воєнних загроз.
6 липня 2026 року відбудеться спільний річний аукціон розподілу потужностей. Якщо ринок виявить достатній попит на ці потужності, оператори України та Польщі розпочнуть технічні заходи з розширення системи.

Зазначається, що польський регулятор вже ухвалив рішення про погодження проєкту, підтверджуючи узгодженість дій між країнами та підтримку з боку європейських партнерів.

Найближчим часом Оператор ГТС України оприлюднить детальні умови доступу до нових потужностей на своєму сайті.

Нагадаємо, оператор газотранспортної системи Угорщини FGSZ розпочав підготовку до транспортування блакитного палива в українському напрямку влітку 2026 року. Угорський оператор ГТС пропонує до бронювання потужності на вхід до української ГТС  на III квартал 2026 року, попри попередню заборону угорського уряду оголошувати такі аукціони.

Автор:
Тетяна Бесараб