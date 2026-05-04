Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,91

--0,05

EUR

51,60

+0,14

Готівковий курс:

USD

43,87

43,80

EUR

51,70

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні вперше з 2022 року зростуть тарифи на зберігання газу: на скільки підскочать ціни

Газовий ринок чекають зміни
Газовий ринок чекають зміни

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує переглянути вартість послуг АТ “Укртрансгаз”. З 1 червня 2026 року тарифи на зберігання, закачування та відбір блакитного палива можуть суттєво зрости.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в проєкті постанови НКРЕКП.

Цей проєкт постанови регулятор розгляне на засіданні у вівторок, 5 травня. Планується його схвалення з подальшим розглядом пропозицій.

Що змінюється в підходах

Головна новація — перехід від застарілої моделі "витрати+" до стимулюючого тарифоутворення (так звані RAB-тарифи).

Нові розцінки встановлюються на тривалий регуляторний період: з 1 червня 2026 року до 31 березня 2029 року.

Згідно з проєктом документа, нові цифри виглядатимуть так (без ПДВ):

  • Зберігання: 0,45 грн за 1000 м³ на добу (+12,5%);
  • Закачування: 360,02 грн за 1000 м³ (+47,8%);
  • Відбір: 360,02 грн за 1000 м³ (+42,3%).

НКРЕКП зазначає, що з метою стримування росту тарифів "Укртрансгазу" пропонується врахувати норму доходу на рівні 3% як для регуляторної бази активів, створеної на дату переходу до стимулюючого регулювання, так і для бази активів, створеної після переходу до нього.

Основні параметри, закладені НКРЕКП у розрахунок нових тарифів:

  • Закачування: планована потужність складе 8,08 млрд куб. м на рік.
  • Відбір: очікуваний річний обсяг становить 8,4 млрд куб. м.
  • Зберігання: середньорічний робочий обсяг у газосховищах передбачено на рівні майже 11,3 млрд куб. м.

Крім того комісія планує стимулювати довгострокове бронювання потужності газосховищ, яке наразі здійснюється переважно у режимі "на добу наперед" та на місячній основі, що перешкоджає середньостроковому плануванню режимів роботи ПСГ та викликає підвищений знос обладнання і відповідно підвищені витрати на його обслуговування.

Нагадаємо, "Укртрансгаз" досяг значного прориву у дослідженні підземних газосховищ, вперше провівши унікальне вертикальне сейсмопрофілювання у свердловині. На основі отриманого зображення геологічної структури фахівці компанії моделюють сховища.

Автор:
Тетяна Бесараб