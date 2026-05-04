В Україні вперше з 2022 року зростуть тарифи на зберігання газу: на скільки підскочать ціни

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує переглянути вартість послуг АТ “Укртрансгаз”. З 1 червня 2026 року тарифи на зберігання, закачування та відбір блакитного палива можуть суттєво зрости.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в проєкті постанови НКРЕКП.

Цей проєкт постанови регулятор розгляне на засіданні у вівторок, 5 травня. Планується його схвалення з подальшим розглядом пропозицій.

Що змінюється в підходах

Головна новація — перехід від застарілої моделі "витрати+" до стимулюючого тарифоутворення (так звані RAB-тарифи).

Нові розцінки встановлюються на тривалий регуляторний період: з 1 червня 2026 року до 31 березня 2029 року.

Згідно з проєктом документа, нові цифри виглядатимуть так (без ПДВ):

Зберігання: 0,45 грн за 1000 м³ на добу (+12,5%);

0,45 грн за 1000 м³ на добу (+12,5%); Закачування: 360,02 грн за 1000 м³ (+47,8%);

360,02 грн за 1000 м³ (+47,8%); Відбір: 360,02 грн за 1000 м³ (+42,3%).

НКРЕКП зазначає, що з метою стримування росту тарифів "Укртрансгазу" пропонується врахувати норму доходу на рівні 3% як для регуляторної бази активів, створеної на дату переходу до стимулюючого регулювання, так і для бази активів, створеної після переходу до нього.

Основні параметри, закладені НКРЕКП у розрахунок нових тарифів:

Закачування: планована потужність складе 8,08 млрд куб. м на рік.

планована потужність складе на рік. Відбір: очікуваний річний обсяг становить 8,4 млрд куб. м .

очікуваний річний обсяг становить . Зберігання: середньорічний робочий обсяг у газосховищах передбачено на рівні майже 11,3 млрд куб. м.

Крім того комісія планує стимулювати довгострокове бронювання потужності газосховищ, яке наразі здійснюється переважно у режимі "на добу наперед" та на місячній основі, що перешкоджає середньостроковому плануванню режимів роботи ПСГ та викликає підвищений знос обладнання і відповідно підвищені витрати на його обслуговування.

Нагадаємо, "Укртрансгаз" досяг значного прориву у дослідженні підземних газосховищ, вперше провівши унікальне вертикальне сейсмопрофілювання у свердловині. На основі отриманого зображення геологічної структури фахівці компанії моделюють сховища.