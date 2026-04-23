"Укртрансгаз" йде до суду через борг "Харківгазу": що відомо

“Укртрансгаз” звернувся до суду з вимогою відкрити провадження у справі про банкрутство “Харківгазу” через борг у 60,6 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує Expro.

"Харківгаз" під загрозою банкрутства

АТ "Укртрансгаз" (директор - Роман Малютін) звернулося до Господарського суду м. Києва із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство АТ «Оператор газорозподільної системи "Харківгаз" (директор - Ірина Марʼїна). Підставою для звернення стала заборгованість підприємства в розмірі 60,6 млн грн.

Суд дійшов висновку, що подана заява відповідає вимогам Кодексу України з процедур банкрутства. Підстав для її повернення, залишення без руху або відмови у прийнятті не встановлено, тож документ прийнято до розгляду.

Підготовче судове засідання у справі призначено на 27 квітня 2026 року.

Нагадаємо, "Укртрансгаз" досяг значного прориву у дослідженні підземних газосховищ, вперше провівши унікальне вертикальне сейсмопрофілювання у свердловині. На основі отриманого зображення геологічної структури фахівці компанії моделюють сховища.