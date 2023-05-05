"Харківгаз" без відкритих торгів закупив клапани на 15% дорожче, ніж раніше

Після переходу "Харківгаз" під управління "Нафтогазу України" вартість закупівлі окремих комплектуючих в договорах зросла на 15%. Газовики Харківської області мають намір віддати фірмі "Укргазкомплект" майже 5 млн гривень.

Про це повідомляє агентство "Українські новини" з посиланням на текст оприлюдненої на Prozorro угоди.

"Харківгаз" використав війну для того, щоб провести закупівлю без застосування відкритих торгів і підвищити вартість на товари, які закуповуються за тарифні кошти. При цьому порушено норму постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування", яка вимагає проведення торгів від 100 тис. гривень.

"Харківгаз" уклав рамковий контракт з ТОВ "ПТК "Укргазкомплект" на постачання обладнання для газових мереж на 4,95 млн гривень в квітні поточного року без проведення конкурентної процедури. Як свідчать дані зі специфікації договору, вартість запобіжно скидних клапанів VS/AM 65 BP і VS/AM 65 TP зросла на 15% у порівнянні з попередніми закупівлями, які здійснювались в 2022 році.

Для ТОВ "ПТК "Укргазкомплект" це перший великий тендер з 2022 року на суму понад 1 млн гривень.

Раніше, директор ТОВ "Газорозподільні мережі України" Денис Миргородський заявляв: "Газмережі" - підприємство критичної інфраструктури, ми дійсно маємо право вести закупівлі поза Prozorro. Але користуватись цим будемо лише у виключних випадках. Це принципова позиція нашого правління і моя особисто. З початку року "Газмережі" об’явили десятки тендерів на Prozorro і лише одну термінову закупівлю на 400 тис. гривень провели поза майданчиком. Так буде і далі".