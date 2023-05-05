"Харьковгаз" без открытых торгов закупил клапаны на 15% дороже, чем раньше

После перехода "Харьковгаза" под управление "Нафтогаза Украины" стоимость закупки отдельных комплектующих в договорах выросла на 15%. Газовики Харьковской области намерены отдать фирме "Укргазкомплект" около 5 млн гривен.

Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на текст обнародованного на Prozorro соглашения.

"Харьковгаз" использовал войну для того, чтобы провести закупку без применения открытых торгов и повысить стоимость на закупаемые за тарифные средства товары. При этом нарушена норма постановления Кабинета Министров Украины "Об утверждении особенностей осуществления публичных закупок товаров, работ и услуг для заказчиков, предусмотренных Законом Украины "О публичных закупках", на период действия правового режима военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены", которая требует проведения торгов от 100 тыс. гривен.

"Харьковгаз" заключил рамочный контракт с ООО "ПТК "Укргазкомплект" на поставку оборудования для газовых сетей на 4,95 млн гривен в апреле текущего года без проведения конкурентной процедуры. Как свидетельствуют данные по спецификации договора, стоимость предохранительно сбросных клапанов VS/AM и VS/AM 65 TP выросла на 15% по сравнению с предыдущими закупками, которые производились в 2022 году.

Для ООО "ПТК "Укргазкомплект" это первый крупный тендер с 2022 года на сумму более 1 млн гривен.

Ранее директор ООО "Газорозподільні мережі України" Денис Миргородский заявлял: "Газмережі" - предприятие критической инфраструктуры, мы действительно имеем право вести закупки вне Prozorro. Но пользоваться этим будем только в исключительных случаях. Это принципиальная позиция нашего правления и моя лично. С начала года "Газмережі" объявили десятки тендеров на Prozorro и только одну срочную закупку на 400 тыс. гривен провели вне площадки. Так будет и дальше".