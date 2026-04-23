"Укртрансгаз" идет в суд из-за долга "Харьковгаза": что известно

"Харьковгаз" под угрозой банкротства

АО "Укртрансгаз" (директор - Роман Малютин) обратилось в Хозяйственный суд г. Киева с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве АО «Оператор газораспределительной системы "Харьковгаз" (директор - Ирина Марьина). Основанием для обращения стала задолженность предприятия в размере 60,6 млн. грн.

Суд пришел к выводу, что поданное заявление отвечает требованиям Кодекса Украины по процедурам банкротства. Оснований для ее возвращения, оставления без движения или отказа в принятии не установлены, поэтому документ принят к рассмотрению.

Подготовительное судебное заседание по делу назначено на 27 апреля 2026 года.

Напомним, "Укртрансгаз" достиг значительного прорыва в исследовании подземных газохранилищ, впервые проведя уникальное вертикальное сейсмопрофилирование в скважине. На основе полученного изображения геологической структуры специалисты компании моделируют хранилища.