"Укртрансгаз" идет в суд из-за долга "Харьковгаза": что известно
"Укртрансгаз" обратился в суд с требованием открыть производство по делу о банкротстве "Харьковгаза" из-за долга в 60,6 млн грн.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует Expro.
"Харьковгаз" под угрозой банкротства
АО "Укртрансгаз" (директор - Роман Малютин) обратилось в Хозяйственный суд г. Киева с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве АО «Оператор газораспределительной системы "Харьковгаз" (директор - Ирина Марьина). Основанием для обращения стала задолженность предприятия в размере 60,6 млн. грн.
Суд пришел к выводу, что поданное заявление отвечает требованиям Кодекса Украины по процедурам банкротства. Оснований для ее возвращения, оставления без движения или отказа в принятии не установлены, поэтому документ принят к рассмотрению.
Подготовительное судебное заседание по делу назначено на 27 апреля 2026 года.
Напомним, "Укртрансгаз" достиг значительного прорыва в исследовании подземных газохранилищ, впервые проведя уникальное вертикальное сейсмопрофилирование в скважине. На основе полученного изображения геологической структуры специалисты компании моделируют хранилища.