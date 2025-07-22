Вертикальне сейсмопрофілювання: "Укртрансгаз" вперше провів унікальне дослідження

"Укртрансгаз" досяг значного прориву у дослідженні підземних газосховищ, вперше провівши унікальне вертикальне сейсмопрофілювання у свердловині. На основі отриманого зображення геологічної структури фахівці компанії моделюють сховища.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу оператора газосховищ України.

Інноваційне дослідження, яке виконали геофізики "Укртрансгазу" спільно з сервісною компанією "Горизонти" та фахівцями Інституту транспорту газу, дозволяє "зазирнути" глибоко під землю, аби отримати чітке уявлення про геологічну структуру та підвищити ефективність управління газовими запасами України.

"Це потрібно для кращого розуміння, як влаштовані підземні газосховища і як ними керувати безпечно та ефективно. Завдяки цьому ми підвищуємо точність управління режимами закачування й відбору газу, а також зміцнюємо надійність і стійкість газової системи країни", — зазначили у компанії

Як пояснив генеральний директор "Укртрансгазу" Роман Малютін, "такий підхід дає нову якість у моделюванні газових покладів і посилює наші технологічні можливості".

Нагадаємо, на початок липня рівень наповненості українських підземних сховищ газу (ПСГ) становить лише 11,19% або 3.37 млрд м³ газа. Це історичний мінімум газу на цей час і на 1,92 млрд м3 менше ніж у минулому році.