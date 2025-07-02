Обсяги газу у підземних сховищах України знову на історичному мінімумі – Макогон

За даними платформи GIE, наразі рівень наповненості українських підземних сховищ газу (ПСГ) становить лише 11,19% або 3.37 млрд м³ газа (або майже 8 млрд м3 з врахуванням 4.6 млрд м3 активного газу, що виконує функцію буферного і який неможливо відібрати з ПСГ). Це історичний мінімум газу на цей час і на 1.92 млрд м3 менше ніж у минулому році.

Як пише Delo.ua, про це повідомив ексголова "Оператора ГТС" (ОГТСУ) Сергій Макогон.

Він зауважив, що за червень до ПСГ було закачано 1.35 млрд м³. Середньодобовий обсяг закачування — 45 млн м³/добу.

Попри поступове нарощування обсягів, поточні запаси газу залишаються найнижчими за останні 11 років.

Макогон зазначає, що добове споживання газу на рівні 20 млн м3 та імпорт на рівні 17.67 млн м3 на добу дозволяють тримати такий рівень закачування.

У червні біло імпортовано 530 млн м3 газу, що лише на 34 млн м3 більше ніж у травні (49% через Угорщину, 31% через Польшу та 21% через Словаччину). За словами міністра енергетики України Германа Галущенко, країна планує імпортувати щонайменше 4,6 млрд куб. м природного газу.

Чи виникне дефіцит

Макогон нагадує, що в минулому році влітку "Нафтогаз" взагалі не імпортував блакитне паливо, чим були створені значні ризики для сталого проходження зими 24/25. Але потім "Нафтогаз" імпортував у лютому-березні газ на 30-40% дорожче, бо резервів у ПСГ не було.

Експерт прогнозує, що за умові збереження наявних темпів (45 млн на добу), до 1 листопада у сховищах має бути 8.9 млрд м3 газу (або 13.5 млрд м3 з врахуванням 4.6 буферного). За його словами, це мінімально достатній обсяг для проходження зими, який не включає запасу на випадок нестандартных ситуацій.

Але через сезонне збільшення споживання газу энергетиками та аграріями в липні-серпні може збільшитись споживання газу, що зменшить рівень закачування при відсутності додаткових обсягів імпорту.

Наразі ОГТСУ додатково збільшив потужності для імпорту. З Польщі потужності майже подвоїлися - до 12.4 млн м3 на добу. Молдова зменшили тарифи на транзит по Трансбалканському газогону, що робить цей напрямок більш привабливим.

"Тому потужності для імпорту є, головне - вчасно імпортувати газ. Ціна на газ на європейських хабах повернулась до рівня $400-420 за 1000 м³ - цілком прийнятна ціна. Для порівняння: у лютому 2025, коли "Нафтогаз" здійснював екстрений імпорт, ціна сягала $590 за 1000 м³", - констатує Макогон.

Він додав, що головне щоб у "Нафтогазу" вистачило фінансування для забезпечення необхідного обсягу імпорту.

Макогон закликав Міністерство енергетики чітко визначити плановий обсяг закачування газу на наступну зиму. Також він вважає, що видобувникам газу (приватним та державним) потрібно інвестувати і у захисні споруди, бо ворог знову може вдарити по газовій інфраструктурі.

Україна готується до рекордного імпорту газу

Україна готується до рекордного імпорту газу з Європи через нестачу запасів на тлі масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру та швидкого виснаження резервів палива.

За оцінкою експертів Україна потребуватиме до 5 мільярдів кубометрів газу до квітня 2026 року. Це значно перевищує максимальні 1 мільярд кубометрів, які імпортувалися в попередні сезони.

Як переконують у "Нафтогазі",ситуація з газом в Україні через російські обстріли газової інфраструктури непроста, але не критична й перебуває під повним контролем.

Наразі "Нафтогаз" розпочав підготовку до наступної зими, законтрактувавши 1,5 млрд куб. м газу. Загалом до опалювального сезону 2025/2026 компанія планує імпортувати до 4,5 млрд кубометрів газу.