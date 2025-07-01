В українських ПСГ уже понад 8 млрд кубів газу: запаси найнижчі за 11 років

Станом на 28 червня обсяг природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) перевищив 8 млрд кубометрів, або 25,9% від загальної потужності.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на оновлені дані ExPro.

Попри поступове нарощування обсягів, поточні запаси залишаються найнижчими за останні 11 років. У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, в сховищах на 1,95 млрд кубометрів менше газу (на 19,6%). Водночас темпи закачування дозволили скоротити це відставання — вперше з початку сезону воно зменшилось до менш ніж 20%.

гойд

У червні спостерігається найвищий рівень закачування газу за останні 20 місяців: з початку місяця до ПСГ вже надійшло 1,25 млрд куб м, що в 1,8 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Очікується, що до кінця червня цей обсяг сягне 1,34 млрд кубометрів.

Загалом від початку сезону закачування (17 квітня) в сховища надійшло понад 2,6 млрд кубометрів газу, що на 38% перевищує минулорічні показники, попри те, що торік сезон стартував раніше — 31 березня.

Середньодобовий рівень закачування у червні становить 44,7 млн куб м — це на 26% більше, ніж у травні. 20 червня зафіксовано найвищий добовий обсяг закачування за понад пів року — 49,3 млн куб м.

Плани на опалювальний сезон

Для надійного проходження опалювального сезону 2025/2026 років Україна має накопичити не менше 13 млрд кубометрів газу до 1 листопада. Це означає, що у період з липня по жовтень потрібно закачати ще приблизно 5 млрд кубометрів.

Якщо нинішні темпи збережуться, цільовий обсяг буде досягнуто навіть з незначним випередженням. Частина потреб буде покрита за рахунок внутрішнього видобутку, решту — за рахунок імпорту. За оцінками ExPro, у базовому сценарії в липні-жовтні Україна повинна імпортувати близько 2,4 млрд кубометрів природного газу.

Додамо, що на початку червня рівень запасів був на 25% нижчим, ніж торік, але зараз це відставання скоротилося до менш ніж 20% і продовжує зменшуватися.