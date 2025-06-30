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Енергетика
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Україна активно закачує газ до сховищ на зиму

Після складної зими Україна відновлює запаси газу в підземних сховищах. З початку сезон закачування країна вже наповнила ПСГ на 2,6 мільярда кубометрів, випереджаючи минулорічні темпи закачування. Ключову роль у цьому відіграють відновлення внутрішнього видобутку та активний імпорт, в тому числі розширення його інфраструктурних можливостей.

Початок закачування і динаміка

Цьогорічний сезон закачування стартував 17 квітня, на два тижні пізніше, ніж торік. Однак темпи зростання компенсували пізній старт: у квітні середньодобове закачування становило 18,5 мільйонів кубометрів, у травні - вже 35,5 мільйонів, а в червні — майже 45 мільйонів кубометрів. Добовий рекорд було зафіксовано на рівні понад 50 мільйонів кубометрів, нове найвище значення з жовтня 2023 р. Всього з середини квітня до кінця червня до ПСГ закачано 2,6 мільярдів кубометрів, на 40% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Попри відставання у рівні заповнення ПСГ порівняно з минулим роком, тренд позитивний: розрив скоротився з понад 30% у травні до менше ніж 20% у кінці червня. Україна поступово скорочує це відставання, а темпи закачування в червні перевищують минулорічні майже вдвічі. Досягнутий рівень — це і результат ринкових рішень, і відповідь на системні виклики.

Видобуток: відновлення після ударів

Російські атаки на газовидобувну інфраструктуру в лютому стали найбільшим шоком для галузі за останні роки: у найгірші дні видобуток знижувався на 40–50%. Але українська видобувна галузь зуміла зберегти операційну стійкість. Державне АТ "Укргазвидобування" поступово відновлює об’єкти й водночас вводить нові свердловини. У квітні бурове управління "Укрбургаз" встановило рекорд буріння — 40 тисяч метрів за місяць.

Приватні компанії теж активізували інвестиції. Після дворічної паузи галузь очікує зростання видобутку вже цього року. Високі внутрішні ціни на газ забезпечили прибутковість і дозволяють направляти кошти на розвідку та буріння. Це повертає ринок до довоєнної логіки розвитку, навіть попри воєнні ризики.

Імпорт: обсяги та маршрути

Через пошкодження інфраструктури та низькі запаси після зими імпорт став критичним елементом балансу. Імпорт газу розпочався ще в лютому і триває безперервно. У травні 2025 року майже половин всього закачаного обсягу — 500 мільйонів кубометрів — була імпортною. Загалом із січня по червень Україна імпортувала понад 2 млрд куб м, у 12 разів більше, ніж за той самий період минулого року.

Основними напрямками залишаються Угорщина та Польща. Польський маршрут поступово посилює роль, не лише завдяки нижчим тарифам, а й через доступ до нових джерел ресурсу. З 1 липня після перемовин Міненерго, ОГТСУ та польського оператора ГТС Gaz System гарантовані потужності на польському напрямку збільшено до 12,4 мільйона кубометрів на добу. Завдяки співпраці з польською Orlen "Нафтогаз" уже почав імпортувати LNG з доступом до терміналів у Польщі та Литві. Це суттєво розширює джерела постачання і підвищує енергетичну безпеку.

У липні також очікується перший імпорт по Трансбалканському маршруту — через Грецію, Болгарію, Румунію і Молдову. Завдяки новому спільному продукту бронюванню потужностей, ініційованому ОГТСУ та Міністерством енергетики України, вартість транспортування цим коридором зменшилась на 25%, що зробило його більш конкурентоспроможним, ніж раніше.

Фінансування: міжнародна допомога

Для закупівлі імпортного ресурсу Україна залучає зовнішнє фінансування. У рамках уже реалізованих програм ЄБРР та уряд Норвегії надали кошти для закупівлі газу "Нафтогазом". Тривають перемовини з іншими партнерами, зокрема Європейським інвестиційним банком та українськими банками, щодо додаткових ресурсів. Частина нових програм вже погоджена, нові транші очікуються найближчим часом.

Норвегія, один з ключових постачальників газу до ЄС, також підтримує Україну політично і фінансово: у першій половині року країна надала €140 млн грантових коштів для закупівлі газу. Україна вже веде перемовини про розширення цієї підтримки.

Наступна мета - 13 млрд куб. м

Потенційна ціль України — до 1 листопада мати в сховищах щонайменше 13 мільярдів кубометрів у сховищах, трохи більше, ніж минулого року. Щоб досягти цього рівня, необхідно закачати ще приблизно 5 мільярдів кубометрів, з яких близько 2,3-2,6 мільярда внаслідок імпорту в липні-жовтні. При збереженні нинішніх темпів, розвитку альтернативних маршрутів і міжнародної підтримки, цей обсяг цілком досяжний.

Україна, попри повномасштабну війну, продовжує діяти системно і проактивно. Ринок газу демонструє координацію, мобільність і здатність до відновлення, що дозволяє з обережним оптимізмом дивитися на підготовку до зими 2025-2026 років.