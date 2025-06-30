Украина активно закачивает газ в хранилища на зиму

После сложной зимы Украина восстанавливает запасы газа в подземных хранилищах. С начала сезон закачки страна уже наполнила ПХГ на 2,6 миллиарда кубометров, опережая прошлогодние темпы закачки. Ключевую роль в этом играют восстановление внутренней добычи и активный импорт, включая расширение его инфраструктурных возможностей.

Начало закачки и динамика

Нынешний сезон закачки стартовал 17 апреля, на две недели позже, чем в прошлом. Однако темпы роста компенсировали поздний старт: в апреле среднесуточная закачка составила 18,5 миллиона кубометров, в мае — уже 35,5 миллиона, а в июне — почти 45 миллионов кубометров. Суточный рекорд был зафиксирован на уровне более 50 миллионов кубометров, новое наивысшее значение с октября 2023 г. Всего с середины апреля до конца июня в ПХГ закачано 2,6 миллиарда кубометров, на 40% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Несмотря на отставание в уровне заполнения ПХГ по сравнению с прошлым годом, тренд положителен: разрыв сократился с более чем 30% в мае до менее чем 20% в конце июня. Украина постепенно сокращает это отставание, а темпы закачки в июне превышают прошлогодние почти вдвое. Достигнутый уровень – это и результат рыночных решений, и ответ на системные вызовы.

Добыча: восстановление после ударов

Российские атаки на газодобывающую инфраструктуру в феврале стали самым большим шоком для отрасли за последние годы: в худшие дни добыча снижалась на 40–50%. Но украинская добывающая отрасль смогла сохранить операционную устойчивость. Государственное АО "Укргаздобыча" постепенно восстанавливает объекты и вводит новые скважины. В апреле буровое управление "Укрбургаз" установило рекорд бурения — 40 тысяч метров в месяц.

Частные компании тоже активизировали инвестиции После двухлетней паузы отрасль ожидает роста добычи уже в этом году Высокие внутренние цены на газ обеспечили прибыльность и позволяют направлять средства на разведку и бурение.

Импорт: объемы и маршруты

Из-за повреждений инфраструктуры и низких запасов после зимы импорт стал критическим элементом баланса. Импорт газа начался еще в феврале и продолжается непрерывно. В мае 2025 года почти половина всего закачанного объема — 500 миллионов кубометров — была импортной. В целом с января по июнь Украина импортировала более 2 млрд куб м, в 12 раз больше, чем за тот же период в прошлом году.

Основными направлениями остаются Венгрия и Польша. Польский маршрут постепенно усиливает роль не только благодаря более низким тарифам, но и через доступ к новым источникам ресурса. С 1 июля после переговоров Минэнерго, ОГТСУ и польского оператора ГТС Gaz System гарантированные мощности на польском направлении увеличены до 12,4 миллиона кубометров в сутки. Благодаря сотрудничеству с польской Orlen "Нефтегаз" уже начал импортировать LNG с доступом к терминалам в Польше и Литве. Это существенно расширяет источники и повышает энергетическую безопасность.

В июле также ожидается первый импорт по Трансбалканскому маршруту через Грецию, Болгарию, Румынию и Молдову. Благодаря новому совместному продукту бронированию мощностей, инициированному ОГТСУ и Министерством энергетики Украины, стоимость транспортировки по этому коридору уменьшилась на 25%, что сделало его более конкурентоспособным, чем раньше.

Финансирование: международная помощь

Для покупки импортного ресурса Украина привлекает внешнее финансирование. В рамках уже реализуемых программ ЕБРР и правительство Норвегии предоставили средства для закупки газа "Нафтогазом". Продолжаются переговоры с другими партнерами, в частности, Европейским инвестиционным банком и украинскими банками относительно дополнительных ресурсов. Часть новых программ уже согласована, новые транши ожидаются в ближайшее время.

Норвегия, один из ключевых поставщиков газа в ЕС, также поддерживает Украину политически и финансово: в первой половине года страна выделила €140 млн. грантовых средств для закупки газа. Украина уже ведет переговоры о расширении этой поддержки.

Следующая цель – 13 млрд куб. м

Потенциальная цель Украины — до 1 ноября иметь в хранилищах не менее 13 миллиардов кубометров в хранилищах, чуть больше прошлогоднего. Чтобы достичь этого уровня, необходимо закачать еще примерно 5 миллиардов кубометров, из которых около 2,3-2,6 миллиарда в результате импорта в июле-октябре. При сохранении нынешних темпов, развитии альтернативных маршрутов и международной поддержки этот объем вполне достижим.

Украина, невзирая на полномасштабную войну, продолжает действовать системно и проактивно. Рынок газа демонстрирует координацию, мобильность и способность к восстановлению, что позволяет с осторожным оптимизмом смотреть на подготовку к зиме 2025-2026 годов.