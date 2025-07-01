В украинских ПХГ уже более 8 млрд кубов газа: запасы самые низкие за 11 лет

По состоянию на 28 июня объем природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) превысил 8 млрд. кубометров, или 25,9% от общей мощности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на обновленные данные ExPro.

Несмотря на постепенное наращивание объемов, текущие запасы остаются самыми низкими за последние 11 лет. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года в хранилищах на 1,95 млрд кубометров меньше газа (на 19,6%). В то же время темпы закачки позволили сократить это отставание — впервые с начала сезона оно уменьшилось до менее 20%.

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В июне наблюдается самый высокий уровень закачки газа за последние 20 месяцев: с начала месяца в ПХГ уже поступило 1,25 млрд куб м, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ожидается, что к концу июня этот объем составит 1,34 млрд кубометров.

Всего с начала сезона закачки (17 апреля) в хранилища поступило более 2,6 млрд кубометров газа, что на 38% превышает прошлогодние показатели, несмотря на то, что в прошлом году сезон стартовал раньше — 31 марта.

Среднесуточный уровень закачки в июне составляет 44,7 млн. куб. м — это на 26% больше, чем в мае. 20 июня зафиксирован самый высокий суточный объем закачки более чем за пол года — 49,3 млн куб м.

Планы на отопительный сезон

Для надежного прохождения отопительного сезона 2025/2026 годов Украина должна накопить не менее 13 млрд кубометров газа до 1 ноября. Это означает, что в период с июля по октябрь нужно закачать еще около 5 млрд кубометров.

Если нынешние темпы сохранятся, целевой объем будет достигнут даже с незначительным опережением. Часть потребностей будет покрыта за счет внутренней добычи, остальные – за счет импорта. По оценкам ExPro, в базовом сценарии в июле-октябре Украина должна импортировать около 2,4 млрд. кубометров природного газа.

Добавим, что в начале июня уровень запасов был на 25% ниже, чем в прошлом году, но сейчас это отставание сократилось до менее 20% и продолжает уменьшаться.