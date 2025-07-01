Розрахунок на донорів: МВФ проти використання бюджету України для імпорту газу

Міжнародний валютний фонд виключає можливість фінансування імпорту газу за рахунок державного бюджету. “Нафтогаз” забезпечуватиме закупівлю блакитного палива для опалювального сезону коштом міжнародної донорської допомоги, кредитів банків та власних ресурсів.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на програму розширеного фінансування EFF для України.

Як "Нафтогаз" купуватиме газ без бюджетних коштів

"Нафтогаз" розробив комплексний план імпорту газу на 2025 рік для заміни обсягів, втрачених через пошкодження інфраструктури внаслідок атак. Для фінансування закупівель компанія розраховує на підтримку міжнародних донорів і фінансових інституцій, власні резерви та кредити українських банків. При цьому державний бюджет не передбачає додаткових витрат на імпорт палива.

За даними МВФ, на початку 2025 року до половини газової інфраструктури "Нафтогазу" зазнала пошкоджень, що спричинило суттєве скорочення видобутку та рекордно низький рівень запасів у сховищах. Згідно з оцінкою Світового банку (RDNA4), загальні втрати енергетичного та видобувного секторів з початку повномасштабної війни вже досягли $20,5 млрд, а потреби у відновленні оцінюються у $68 млрд.

Україна збільшить імпорт газу

Ситуація у газовому секторі залишається складною через пошкодження інфраструктури видобутку та зберігання. У зв’язку з цим Україна змушена значно збільшити обсяги імпорту газу у 2025 році.

Як переконують у "Нафтогазі", ситуація з газом в Україні через російські обстріли газової інфраструктури непроста, але не критична й перебуває під повним контролем.

Наразі "Нафтогаз" розпочав підготовку до наступної зими, законтрактувавши 1,5 млрд куб. м газу. Загалом до опалювального сезону 2025/2026 компанія планує імпортувати до 4,5 млрд кубометрів газу.