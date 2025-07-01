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Расчет на доноров: МВФ против использования бюджета Украины для импорта газа

газохранилище
МВФ исключил бюджетное финансирование импорта газа / Freepik

Международный валютный фонд исключает возможность финансирования импорта газа из государственного бюджета. "Нафтогаз" будет обеспечивать закупку голубого топлива для отопительного сезона за счет международной донорской помощи, кредитов банков и собственных ресурсов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на программу расширенного финансирования EFF для Украины.

Как "Нафтогаз" будет покупать газ без бюджетных средств

"Нафтогаз" разработал комплексный план импорта газа на 2025 год для замены объемов, утраченных из-за повреждений инфраструктуры в результате атак. Для финансирования закупок компания рассчитывает на поддержку международных доноров и финансовых институций, собственные резервы и кредиты украинских банков. При этом, государственный бюджет не предусматривает дополнительных расходов на импорт топлива.

По данным МВФ, в начале 2025 года до половины газовой инфраструктуры "Нафтогаза" получила повреждения, что повлекло за собой существенное сокращение добычи и рекордно низкий уровень запасов в хранилищах. Согласно оценке Всемирного банка (RDNA4), общие потери энергетического и добывающего секторов с начала полномасштабной войны уже достигли $20,5 млрд, а потребности в восстановлении оцениваются в $68 млрд.

Украина увеличит импорт газа

Ситуация в газовом секторе остается сложной из-за повреждения инфраструктуры добычи и хранения. В связи с этим Украина вынуждена значительно увеличить объемы импорта газа в 2025 году.

Как убеждают в "Нафтогазе", ситуация с газом в Украине из-за российских обстрелов газовой инфраструктуры непростая, но не критическая и находится под полным контролем.

В настоящее время "Нафтогаз" начал подготовку к следующей зиме, законтрактовав 1,5 млрд куб. м газа. В общей сложности к отопительному сезону 2025/2026 компания планирует импортировать до 4,5 млрд кубометров газа.

Автор:
Ольга Опенько