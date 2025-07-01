- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Расчет на доноров: МВФ против использования бюджета Украины для импорта газа
Международный валютный фонд исключает возможность финансирования импорта газа из государственного бюджета. "Нафтогаз" будет обеспечивать закупку голубого топлива для отопительного сезона за счет международной донорской помощи, кредитов банков и собственных ресурсов.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на программу расширенного финансирования EFF для Украины.
Как "Нафтогаз" будет покупать газ без бюджетных средств
"Нафтогаз" разработал комплексный план импорта газа на 2025 год для замены объемов, утраченных из-за повреждений инфраструктуры в результате атак. Для финансирования закупок компания рассчитывает на поддержку международных доноров и финансовых институций, собственные резервы и кредиты украинских банков. При этом, государственный бюджет не предусматривает дополнительных расходов на импорт топлива.
По данным МВФ, в начале 2025 года до половины газовой инфраструктуры "Нафтогаза" получила повреждения, что повлекло за собой существенное сокращение добычи и рекордно низкий уровень запасов в хранилищах. Согласно оценке Всемирного банка (RDNA4), общие потери энергетического и добывающего секторов с начала полномасштабной войны уже достигли $20,5 млрд, а потребности в восстановлении оцениваются в $68 млрд.
Украина увеличит импорт газа
Ситуация в газовом секторе остается сложной из-за повреждения инфраструктуры добычи и хранения. В связи с этим Украина вынуждена значительно увеличить объемы импорта газа в 2025 году.
Как убеждают в "Нафтогазе", ситуация с газом в Украине из-за российских обстрелов газовой инфраструктуры непростая, но не критическая и находится под полным контролем.
В настоящее время "Нафтогаз" начал подготовку к следующей зиме, законтрактовав 1,5 млрд куб. м газа. В общей сложности к отопительному сезону 2025/2026 компания планирует импортировать до 4,5 млрд кубометров газа.