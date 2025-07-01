Україна та Польща продовжать нарощувати імпорт газу до вересня 2026 року

Україна та Польща домовились щодо продовження тимчасового збільшення потужності для імпорту природного газу з Польщі в напрямку України з 1 серпня 2025 до вересня 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міненерго.

Раніше повідомлялось, що гарантована потужність для імпорту природного газу з Польщі до України зросла майже вдвічі до 12,4 млн куб. м на добу.

Як зазначив заступник міністра енергетики України Микола Колісник, польський маршрут імпорту газу поступово посилюється і відіграє ключову роль у забезпеченні країни природним газом.

Завдяки цьому маршруту Україна отримує доступ до нових джерел ресурсу, зокрема до терміналів зрідженого газу (LNG) у Польщі та Литві, що значно розширює джерела постачання і зміцнює енергетичну безпеку.

Тепер відповідні домовленості закріплено між операторами газотранспортних систем Польщі (Gaz-System) та України (ОГТСУ), якими продовжено тимчасове збільшення пропонованої гарантованої потужності з Польщі в напрямку України до вересня 2026 року.

У відомстві нагадали, що завдяки зусиллям Міненерго з’явилась можливість імпортувати газ до України по Трансбалканському маршруту – через Грецію, Болгарію, Румунію і Молдову. Завдяки новому спільному продукту бронювання потужностей, ініційованому Міненерго та ОГТСУ, вартість транспортування цим коридором зменшилась на 25 %, що зробило його більш конкурентоспроможним, ніж раніше.

Україна отримає перший газ Трансбалканським коридором у липні

23 червня 2025 року відбувся липневий аукціон, присвячений тарифному пакету "Route 1" — проєкту газопостачання, що передбачає транспортування газу з Греції в Україну через п'ять країн.

Це уніфікований “супер‑пакет” транспортної потужності, який пропонує єдину тарифну ставку для маршрутів, що пролягають через Грецію, Болгарію, Румунію, Молдову та Україну.

27 травня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила впровадження спільного продукту бронювання потужностей для Трансбалканського маршруту постачання газу.