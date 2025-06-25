Україна отримає перший газ Трансбалканським коридором у липні - Макогон

23 червня 2025 року відбувся липневий аукціон, присвячений тарифному пакету "Route 1" — проєкту газопостачання, що передбачає транспортування газу з Греції в Україну через п'ять країн.

Як пише Delo.ua, про це повідомив екскерівник ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

Він зазначив, що попит на новий маршрут постачання газу з Греції до України виявився незначним. Із запропонованих 3 мільйонів кубометрів на добу було продано лише 0,163 мільйона кубометрів на добу, що становить приблизно 5% від загального обсягу.

Що таке "Route 1" (Трансбалканський коридор)

За словами Макогона, це уніфікований “супер‑пакет” транспортної потужності, який пропонує єдину тарифну ставку для маршрутів, що пролягають через Грецію, Болгарію, Румунію, Молдову та Україну.

Аукціони проводяться на платформі RBP щонайбільше в четвертий понеділок місяця (далі 28 липня для серпня).

Чому попит низький?

Хоча загальна вартість нового маршруту оцінюється в 7–8 €/MWh, це лише трохи дешевше за альтернати­ви через Словаччину.

Страх перед регуляторною невизначеністю і складність адмінпроцедур також все ще відлякують трейдерів.

Як зазначив Макогон, результати цього аукціону чітко вказують на необхідність подальшого зниження тарифу для підвищення привабливості маршруту.

Нагадаємо, 27 травня Україна зробила важливий крок для зміцнення енергетичної безпеки регіону — Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила впровадження спільного продукту бронювання потужностей для Трансбалканського маршруту постачання газу.