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Украина получит первый газ по Трансбалканскому коридору в июле - Макогон

газохранилище
Фото: Оператор ГТС Украины

23 июня 2025 года состоялся июльский аукцион, посвященный тарифному пакету "Route 1" — проекту газоснабжения, предусматривающего транспортировку газа из Греции в Украину через пять стран.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил эксруководитель ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Он отметил, что спрос на новый маршрут поставки газа из Греции в Украину оказался незначительным. Из предложенных 3 миллионов кубометров в сутки было продано всего 0,163 миллиона кубометров в сутки, что составляет около 5% от общего объема.

Что такое "Route 1" (Трансбалканский коридор)

По словам Макогона, это унифицированный супер-пакет транспортной мощности, который предлагает единую тарифную ставку для маршрутов, пролегающих через Грецию, Болгарию, Румынию, Молдову и Украину.

Аукционы проводятся на платформе RBP максимум в четвертый понедельник месяца (далее 28 июля для августа).

Почему спрос низкий?

Хотя общая стоимость нового маршрута оценивается в 7–8 €/MWh, это лишь немного дешевле альтернатив через Словакию.

Страх перед регуляторной неопределенностью и сложность админпроцедур также все еще отпугивают трейдеров.

Как отметил Макогон, результаты этого аукциона четко указывают на необходимость дальнейшего понижения тарифа для повышения привлекательности маршрута.

Фото 2 — Украина получит первый газ по Трансбалканскому коридору в июле - Макогон

Напомним, 27 мая Украина сделала важный шаг для укрепления энергетической безопасности региона — Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила внедрение совместного продукта бронирования мощностей для Трансбалканского маршрута поставки газа.

Автор:
Татьяна Бессараб