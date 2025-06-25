Украина получит первый газ по Трансбалканскому коридору в июле - Макогон

23 июня 2025 года состоялся июльский аукцион, посвященный тарифному пакету "Route 1" — проекту газоснабжения, предусматривающего транспортировку газа из Греции в Украину через пять стран.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил эксруководитель ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Он отметил, что спрос на новый маршрут поставки газа из Греции в Украину оказался незначительным. Из предложенных 3 миллионов кубометров в сутки было продано всего 0,163 миллиона кубометров в сутки, что составляет около 5% от общего объема.

Что такое "Route 1" (Трансбалканский коридор)

По словам Макогона, это унифицированный супер-пакет транспортной мощности, который предлагает единую тарифную ставку для маршрутов, пролегающих через Грецию, Болгарию, Румынию, Молдову и Украину.

Аукционы проводятся на платформе RBP максимум в четвертый понедельник месяца (далее 28 июля для августа).

Почему спрос низкий?

Хотя общая стоимость нового маршрута оценивается в 7–8 €/MWh, это лишь немного дешевле альтернатив через Словакию.

Страх перед регуляторной неопределенностью и сложность админпроцедур также все еще отпугивают трейдеров.

Как отметил Макогон, результаты этого аукциона четко указывают на необходимость дальнейшего понижения тарифа для повышения привлекательности маршрута.

Напомним, 27 мая Украина сделала важный шаг для укрепления энергетической безопасности региона — Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила внедрение совместного продукта бронирования мощностей для Трансбалканского маршрута поставки газа.