Украина и Польша продолжат наращивать импорт газа до сентября 2026 года

Украина и Польша договорились о продлении временного увеличения мощности для импорта природного газа из Польши в направлении Украины с 1 августа 2025 по сентябрь 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минэнерго.

Ранее сообщалось, что гарантированная мощность для импорта природного газа из Польши в Украину выросла почти вдвое до 12,4 млн куб. м в день.

Как отметил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник, польский маршрут импорта газа постепенно усиливается и играет ключевую роль в обеспечении страны природным газом.

Благодаря этому маршруту Украина получает доступ к новым источникам ресурса, в частности, к терминалам сжиженного газа (LNG) в Польше и Литве, что значительно расширяет источники поставок и укрепляет энергетическую безопасность.

Теперь соответствующие договоренности закреплены между операторами газотранспортных систем Польши (Gaz-System) и Украины (ОГТСУ), которыми продлено временное увеличение предлагаемой гарантированной мощности из Польши в направлении Украины до сентября 2026 года.

В ведомстве напомнили, что благодаря усилиям Минэнерго появилась возможность импортировать газ в Украину по Трансбалканскому маршруту. – через Грецию, Болгарию, Румынию и Молдову. Благодаря новому совместному продукту бронирования мощностей, инициированному Минэнерго и ОГТСУ, стоимость транспортировки по этому коридору уменьшилась на 25 %, что сделало его более конкурентоспособным, чем раньше.

Украина получит первый газ по Трансбалканскому коридору в июле

23 июня 2025 года состоялся июльский аукцион, посвященный тарифному пакету "Route 1" — проекту газоснабжения, предусматривающего транспортировку газа из Греции в Украину через пять стран .

Это унифицированный супер-пакет транспортной мощности, который предлагает единую тарифную ставку для маршрутов, пролегающих через Грецию, Болгарию, Румынию, Молдову и Украину.

27 мая Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила внедрение совместного продукта бронирования мощностей для Трансбалканского маршрута поставки газа.