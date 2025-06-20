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Через удари РФ Україна збільшить імпорт газу до 4,6 млрд кубів - Міненерго

газ
імпорт газу

Цього року Україна має імпортувати щонайменше 4,6 млрд кубометрів природного газу через суттєві пошкодження видобувної та зберігальної інфраструктури. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко під час засідання в парламенті, трансляцію якого веде нардеп Олексій Гончаренко.

Україна збільшить імпорт газу

Ситуація у газовому секторі залишається складною через пошкодження інфраструктури видобутку та зберігання. У зв’язку з цим Україна змушена значно збільшити обсяги імпорту газу у 2025 році.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, мінімальний необхідний обсяг імпортованого газу, який планується закачати до сховищ, становить щонайменше 4,6 мільярда кубометрів.

"Єдине, що публічно можу сказати: мінімальний обсяг, який маємо імпортувати цього року, – це щонайменше 4,6 млрд кубів. Саме імпортного газу, який буде закачаний у сховища", - наголосив він.

На сьогодні вже законтрактовано 2,9 мільярда кубів, причому всі домовленості мають фінансове підтвердження.

Нагадаємо, 27 травня Україна зробила важливий крок для зміцнення енергетичної безпеки регіону — Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг схвалила впровадження спільного продукту бронювання потужностей для Трансбалканського маршруту постачання газу.

Ця ініціатива має на меті забезпечити альтернативні та конкурентні шляхи постачання природного газу — від терміналів СПГ у Греції до українських споживачів.

Автор:
Ольга Опенько