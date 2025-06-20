Из-за ударов РФ Украина увеличит импорт газа до 4,6 млрд кубов — Минэнерго

В этом году Украина должна импортировать не менее 4,6 млрд кубометров природного газа из-за существенных повреждений добывающей и хранительной инфраструктуры.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время заседания в парламенте, трансляцию которого ведет нардеп Алексей Гончаренко.

Украина увеличит импорт газа

Ситуация в газовом секторе остается сложной из-за повреждения инфраструктуры добычи и хранения. В этой связи Украина вынуждена значительно увеличить объемы импорта газа в 2025 году.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, минимальный необходимый объем импортируемого газа, который планируется закачать в хранилища, составляет не менее 4,6 миллиарда кубометров.

"Единственное, что публично могу сказать: минимальный объем, который должен импортировать в этом году, — это по меньшей мере 4,6 млрд кубов. Именно импортного газа, который будет закачан в хранилища", — подчеркнул он.

На сегодняшний день уже законтрактовано 2,9 миллиарда кубов, причем все договоренности имеют финансовое подтверждение.

Напомним, 27 мая Украина сделала важный шаг для укрепления энергетической безопасности региона — Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила внедрение совместного продукта бронирования мощностей для Трансбалканского маршрута поставки газа.

Целью этой инициативы является альтернативные и конкурентные пути поставки природного газа — от терминалов СПГ в Греции до украинских потребителей.