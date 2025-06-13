Україна домовилася про збільшення гарантованої потужністі для імпорту газу з Польщі майже вдвічі

Оператор газотранспортної системи Польщі Gaz-System і ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) домовилися подвоїти гарантовану потужність у напрямку Польща-Україна з 1 липня 2025 року до 5 424 000 кВт·год/год.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ОГТСУ.

В рамках підготовки до наступного опалювального сезону компанії тимчасово збільшать рівень гарантованої пропускної спроможності в напрямку України з 2 827 500 кВт·год/год до 5 424 000 кВт·год/год.

"Частина додаткової потужності буде запропонована вже під час щомісячного аукціону на липень 2025 року, який відбудеться в понеділок, 16 червня", — повідомив український оператор.

Компанії провели серію технічних переговорів і досліджень, спрямованих на визначення потенційних варіантів забезпечення додаткових можливостей транспортування газу до України.

"Це важливе рішення оскільки польський маршрут – один з найважливіших напрямків імпорту газу в Україну. Роль цього маршруту лише зростатиме, адже газотранспортна система Польщі забезпечує доступ до диверсифікованих джерел природного газу, зокрема скрапленого газу з усього світу», – наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Нагадаємо, у травні повідомлялося про те, що оператори газотранспортних систем Болгарії, Греції, Румунії, Молдови та України спільно пропонують щомісячний продукт об’єднаної гарантованої потужності на період з червня по жовтень 2025 року, що сприятиме транспортуванню газу з Греції до України через Трансбалканський коридор.